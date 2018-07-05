بورصة دبي للذهب توسع سلة الضمانات الاحتياطية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع - وشركتها التابعة المختصة بخدمات الطرف المقابل المركزي «شركة دبي لمقاصة السلع» - أن أعضاء المقاصة أصبحوا قادرين الآن على تقديم الأوراق المالية العالمية المعتمدة كضمانات احتياطية، مضيفة أنه دعماً لعملية توسيع سلة الضمانات سيقدم «بنك ستاندرد تشارترد» خدمات إدارة الإيداع لهذه الصيغة الإضافية من الضمانات كما سيكون مسؤولاً عن حماية الأصول.

ويقدم أعضاء المقاصة في «شركة دبي لمقاصة السلع» حالياً ضمانات احتياطية مقابل هوامش تداولاتهم بصيغة نقدية وضمانات بنكية وودائع لأجل وضمانات سبائك على منصة Tradeflow لكنهم مع هذه الخطوة سيكونون قادرين على استخدام أذونات وسندات الخزينة البريطانية والأميركية.

وأعرب ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع عن سعادته بالشراكة مع «بنك ستاندرد تشارترد» لتوسيع سلة الضمانات الاحتياطية في بورصة دبي من خلال السماح للمشاركين في السوق بتعويض التزامات الهوامش الخاصة بهم بأوراق مالية عالمية وستتمكن من رفع كفاءة عمليات المقاصة ودعم المزيد من السيولة في سوق بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال معتصم إقبال رئيس قسم المعاملات المصرفية بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات إن البنك يتمتع بمكانة جيدة تمكنه من تعزيز شبكته وقدراته العالمية الواسعة لضمان تلبية احتياجات عملائه المالية بطريقة فعالة وسلسة.