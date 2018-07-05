مكتوم بن محمد:بيئة الأعمال في دبي تتماشى مع الأطر العالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن كافة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في دبي يحظون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

وأشار سموه خلال استقباله في مجلسه بزعبيل امس فولكمار دينير رئيس مجلس إدارة شركة بوش الألمانية إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الصعد كافة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار،

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطها في المنطقة والعالم وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى الشرق الأوسط.

وأعرب فولكمار دينير عن إعجابه بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص لما شهدته من تطور مذهل في كافة المجالات، ولما توفره من إمكانات وتسهيلات لوجستية متميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة. يشار إلى أن شركة «بوش» تأسست في 1886 على يد روبرت بوش، وتختص في صناعة السيارات والآلات الكهربائية، ولديها 300 ورشة صيانة ومركز لخدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر اللقاء، عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكل من الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وهشام القاسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة وصل في دبي، ومالك آل مالك المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم».