«أبيكورب» تستكمل بيع حصتها في الشركة الوطنية للخدمات البترولية

المصدر: Ⅶالدمام ــ البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) عن إتمام صفقة بيع حصتها الاستثمارية البالغة 29% من أسهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية (NPS) إلى الشركة الوطنية المتحدة لخدمات الطاقة (NESR).

وكانت ابيكورب قد استثمرت في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (NPS) في عام 2014 ضمن تحالف ضم مستثمرين إقليميين، حيث تم الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة. ويعتبر استثمار ابيكورب في شركة NPS جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها الرامية إلى تنويع الاستثمار في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التزامها الثابت في دعم الشركات العربية العاملة في هذا القطاع، والتي تمتلك المقومات الرئيسية للنمو وخلق قيمة مضافة.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يمثل التخارج من شركة NPS أحد الإنجازات المهمة لابيكورب. ونحن سعداء بلعبنا دوراً رئيسياً في تنمية أعمال الشركة، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مواردها المالية بالإضافة إلى تقديم التوجيه والدعم الاستراتيجي إلى إدارتها التنفيذية. لقد حقق استثمارنا في NPS نجاحاً مميزاً مدعوماً بمكانة الشركاء والمهنية العالية لإدارة NPS وقوة مركزها المالي. تلعب شركات خدمات حقول النفط والغاز في المنطقة عاملاً رئيسياً في استدامة عملية استخراج النفط والغاز، لذا شكل هذا الجانب حافزاً رئيسياً لابيكورب للاستثمار في شركة NPS لتعزيز مكانتها كشركة إقليمية رائدة في هذا المجال.

وفي يونيو عام 2017 تم إدراج شركة NESR في بورصة ناسداك بهدف الاستحواذ على شركات متخصصة (Special Purpose Acquisition Company). وفي يونيو عام 2018 استكملت NESR عملية الاستحواذ على شركة NPS، وذلك بعد حصولها على موافقة كل من مستثمريها وهيئة الأسواق المالية (SEC) في الولايات المتحدة.