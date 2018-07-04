«بلومبرغ»: «الإمارات دبي الوطني» يتمتع برسملة عالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشرته «بلومبرغ إنتلجانس»: إن تحسن اقتصاد الإمارات، ورفع أسعار الفائدة، من شأنه دعم ربحية بنك الإمارات دبي الوطني. مؤكداً تمتع البنك برسملة عالية.

وأضاف التقرير: إن استراتيجية البنك التوسعية، وقدراته الرقمية القوية توفر للبنك آفاق نمو جيدة، رغم توسعه المحدود محلياً. ويجب أن يستمر البنك في تحسين سجل جودة الائتمان خلال هذا العام. وقال التقرير: إن بنك الإمارات دبي الوطني هو ثاني أكبر بنك في الإمارات، وقد تسمح له حصته في سوق الإقراض بنسبة 23٪، وملكية حكومة دبي بنسبة (56٪) بلعب دور استراتيجي في التحول الاقتصادي، ولكن ذلك قد يكون مقيَّداً إلى حد ما بتركيز كبير على الإقراض الحكومي.

وتوقع التقرير نمو عائدات بنك الإمارات دبي الوطني على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، مدعومة بهوامش صافي فائدة أكبر، ونمو بنسبة 5-6% في الإيرادات من دون فوائد.

ومن المتوقع أن يواصل صافي الإيرادات المؤسساتية نموه، مدفوعاً بإعادة تسعير بمعدلات فائدة أعلى، وأحجام أكبر. وأشار التقرير إلى أن هوامش العمليات المصرفية الاستهلاكية المرنة في 2017 دعمت إيرادات الخدمة المصرفية الخاصة بالأفراد.