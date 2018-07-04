2.37 تريليون درهم أصول المصارف الوطنية مايو الماضي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2.375 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي مستحوذة على نحو 86.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، وفق بيانات حديثة صدرت أمس عن المصرف المركزي.

ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، زادت أصول المصارف الوطنية على أساس سنوي بنسبة 3.9% مقابل 2.286 تريليون درهم في مايو 2017 وبزيادة على أساس شهري 0.9% مقارنة بنحو 2.353 تريليون درهم في أبريل الماضي، بينما ارتفعت بنحو 1.8% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 2.333 تريليون درهم في ديسمبر 2017.

وبلغت أصول المصارف الأجنبية العاملة بالدولة نحو 360.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي 4.7% مقارنة بنحو 377.9 مليار درهم في مايو 2017، وبارتفاع على أساس شهري 0.6% مقارنة بنحو 358.2 مليار درهم في أبريل الماضي، بينما انخفضت منذ بداية العام الجاري بنحو 0.1% مقارنة بنحو 360.4 مليار درهم في ديسمبر 2017.

إجمالي الائتمان

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي الائتمان (القروض) للبنوك الوطنية بلغ نحو 1.422 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 1.413 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مقارنة بنحو 1.388 تريليون درهم في مايو 2017.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك الوطنية إلى 1.470 تريليون درهم بزيادة على أساس شهري 0.8% مقارنة بنحو 1.459 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 4.6% مقارنة بنحو 1.406 مليار درهم في مايو 2017.

وبالنسبة للبنوك الأجنبية فارتفعت الودائع لديها على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 201.2 مليار درهم في مايو الماضي مقارنة بنحو 200.9 مليار درهم في أبريل السابق عليه، بينما انخفضت على أساس سنوي بنحو 4.1% مقارنة بنحو 209.7 مليارات درهم في مايو 2017.

استثمارات

ووصل إجمالي استثمارات البنوك الوطنية إلى 304.2 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي بانخفاض على أساس شهري 0.2% مقابل 304.3 مليارات درهم في أبريل السابق عليه، وبارتفاع 10.9% على أساس سنوي مقابل 274.3 مليار درهم في مايو 2017، وبارتفاع 4.6% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 290.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.

فيما بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك الأجنبية بالدولة 22.2 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري قدره 0.4% مقابل 22.4 ملياراً في أبريل السابق عليه، وبانخفاض على أساس سنوي بنسبة 3.9% مقابل 23.2 مليار درهم في مايو 2017.

التقليدية والإسلامية

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي حسب نوعية المصارف (تقليدية وإسلامية)، ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العاملة في الدولة إلى 553.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي 5.7% مقارنة بنحو 524.2 ملياراً في مايو 2017.

ووفق الإحصائيات، ارتفعت أصول البنوك التقليدية إلى 2181.7 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي 2% مقارنة بنحو 2139.6 مليار درهم في مايو 2017، بزيادة على أساس شهري 0.6%.