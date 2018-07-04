أسواق الأسهم تتماسك وسط ترقب لنتائج الشركات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة لا سيما مع قرب انطلاق موسم إفصاحات الشركات لنتائجها النصفية.

فيما بدت السيولة في التحسن نسبيا بعد تجاوزها 300 مليون وسط عمليات شرائية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 9.37 نقاط ليغلق عند 2838.53 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والإستثمار والبنوك والإتصالات، فيما انخفض سوق العاصمة بنحو 0.16% أو 7.19 نقاط ليصل إلى 4596.85 نقطة بضغط تراجع أسهم شركات البنوك والإستثمار والإتصالات والطاقة والتأمين والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 310 ملايين درهم، موزعة بواقع 255 مليون درهم في دبي، و55 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 275.2 مليون سهم، منها 247.4 مليون سهم في دبي، و27.8 مليون سهم في أبوظبي من خلال تنفيذ 3417 صفقة.

وقال وسطاء بالسوق لــــ «البيان الاقتصادي»، إن المؤشرات أغلقت على تباين مع عودة عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية التي وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية لا سيما بعد الانخفاضات الأخيرة، مشيرين إلى أن المخاوف بشأن أزمة «أبراج كابيتال» لا تزال تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.4% مع صعود سهم «إعمار العقارية» 0.4% و«إعمار للتطوير» 1.96% و«إعمار مولز» 0.48% و«أرابتك» 1.5% و«داماك» 0.48%، إلى جانب صعود قطاع البنوك 0.6% بعد ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.41% و«الإمارات دبي الوطني» 1.43%.

وصعد أيضا قطاع الإستثمار بنسبة 0.4% مع ارتفاع سهم «دبي للإستثمار» 0.53%، بينما هبط «سوق دبي المالي» 0.2%، واستقر قطاع النقل، بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 5.3% وانخفاض «العربية للطيران» 1%.

وتصدر سهم «دريك آند سكل» النشاط في سوق دبي بالقيم بنحو 79.26 مليون درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات» بسيولة 78.56 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، بنحو 14 مليون درهم، وكان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.78%، فيما كان «دريك آند سكل» الأكبر خسارة مع تراجعه بالحد الأدنى.

أبوظبي

وهبط سوق العاصمة مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.12% متأثراً بانخفاض سهم «أبوظبي التجاري» 1.4% فيما أغلق «أبوظبي الأول» دون تغيير، إلى جانب انخفاض قطاع الإتصالات بنسبة 0.6% مع انخفاض سهم «إتصالات» بذات النسبة.

كذلك انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.3% مع تراجع «دانة غاز» 1% و«طاقة» 4.35%، في المقابل ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.68% بفضل مكاسب سهمي «الدار العقارية» و«إشراق» مع صعودهما بنحو 1.48% و5.17% على التوالي.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 13 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 6.74 ملايين درهم، تلاه «دانة غاز» بسيولة 6.6 ملايين درهم، وتصدر «اسمنت الخليج» المكاسب في السوق بنسبة 5.38%، بينما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.42%.

الأجانب

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ نحو 25 مليون درهم، منها 12.5 مليوناً للعرب، و12.4 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 25 مليون درهم، منها 24.3 مليوناً للأجانب، و627 ألفاً للخليجيين.

واتجهت المحافظ والمؤسسات نحو البيع بصافي استثمار بلغ 38.4 مليون درهم، منها 5.65 ملايين في أبوظبي، و32.7 مليوناً في دبي، في المقابل اتجه الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38.4 مليون درهم، منها 5.65 ملايين في أبوظبي، و32.7 مليوناً في دبي.

استفسار

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين الذين لديهم استفسارات تتعلق بشركة مساهمة مدرجة يمتلكون أسهمها، إلى السعي للحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل معها.

* إفصاحات

* حصلت شركة الرمز كابيتال التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، على ترخيص إقراض واقتراض الأوراق المالية بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

* يعتمد مجلس إدارة مصرف عجمان الأحد المقبل البيانات المالية للربع الثاني من العام 2018.

* قامت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات - دبي، والمملوكة لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات المدرجة ببورصتي دبي والكويت، بإتمام صفقة شراء عقار بقيمة 3.62 ملايين دينار كويتي، ولا تأثير على القوائم المالية حالياً.

* كشفت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن تعيين عماد الدين فهمي بوظيفة كبار التنفيذيين بالشركة اعتباراً من 24 يونيو 2018.

* أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» على تعيين سريمونت براساد باروا بوظيفة رئيس مالي مؤقت للشركة.

* أعلنت شركة «عمان والإمارات» عن استلامها مبلغ 1.25 مليون ريال عماني بعد قيام شركة «إسكان عمان»، التي تمتلك فيها الأولى 10% منها كعضو مؤسس من عام 2006، بطلب استرداد 50% من رأس المال والموافقة على دفع توزيعات أرباح بنسبة 20% لعام 2018.