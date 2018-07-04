«الإمارات الإسلامي» يطلق عرض التمويل الشخصي بأسعار ربح مخفضة

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، أمس عرض التمويل الشخصي بأسعار ربح مخفضة، والذي يتيح للمتعاملين فرصة الاستفادة من معدلات ربح سنوية ثابتة تبدأ من 2.79%.

ويتيح العرض الساري لفترة محدودة للمتعاملين أيضاً فرصة الحصول على مبالغ تمويل أعلى وفترات أطول لتأجيل سداد الدفعات، وتطبق هذه الأسعار المخفضة أيضاً على «باقة التجربة الإماراتية» التي أطلقها «الإمارات الإسلامي» الشهر الماضي. وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي:

نجح «الإمارات الإسلامي» في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقدم لمتعامليها طيفاً واسعاً من خيارات التمويل والمزايا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبما أن فصل الصيف يرتبط بالنفقات المرتفعة سواء مصاريف العطلات أو الرسوم المدرسية، نحن على ثقة بأن متعاملينا سيقبلون على الاستفادة من عرضنا المتميز للتمويل الشخصي كحل مثالي لاحتياجاتهم المالية.

حيث سيتيح لهم فرصة الاستفادة من خدمات التمويل بأسعار ربح مخفضة لتلبية احتياجاتهم على اختلافها. وتجدر الإشارة إلى أن «الإمارات الإسلامي» يقدم خدمات التمويل الشخصي للمتعاملين من أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص، بمبالغ تصل حتى 4 ملايين درهم للمواطنين و2.1 مليون درهم للوافدين.