التضخم يهبط للشهر الرابع مع انحسار آثار «الضريبة المضافة»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفضت معدلات التضخم في الدولة للشهر الرابع على التوالي في مايو الماضي بعدما ارتفعت بنحو كبير في يناير الماضي إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس شهري بنسبة 0.06% خلال مايو مقارنة بأبريل الذي شهد انخفاضاً بنحو 0.23%.

وكذلك انخفاضاً بنحو 0.65% في مارس وبنسبة 0.15% في فبراير مقارنة مع ارتفاع بنحو 2.67% في يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفض التضخم إلى 3.48% في مايو من 3.53% في أبريل، ومقابل 3.36% و4.45% و4.76% في مارس وفبراير ويناير على التوالي.

وقال محللون اقتصاديون إن استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي هو مؤشر إيجابي على انحسار آثار ضريبة القيمة المضافة فضلا عن استمرار تراجع أسعار السكن والمرافق التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين إلى جانب انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة مما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وبحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء انخفضت أسعار 4 مجموعات رئيسية على أساس شهري في مايو مقارنة بأبريل حيث تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 0.51%.

كما تراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 1.5%، وانخفضت مجموعة الاتصالات (تشكل 5.4%) بنحو 0.59%، ونزلت مجموعة خدمات الصحة (تشكل 1.4%) بنسبة 0.15%.

في المقابل، ارتفعت 8 مجموعات جاء على رأسها خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 2.02% والسلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنسبة 0.07% ومجموعة الملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنسبة 0.4%.

وعلى أساس سنوي مقارنة بمايو 2017، ارتفعت أسعار 11 مجموعة بينما انخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 2.51%. وكانت مجموعة التبغ، التي يبلغ وزنها النسبي 0.3%، الأكثر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 83.49% بعد تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من مطلع أكتوبر الماضي.

وحسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.31% في إمارة أبوظبي وبنسبة 0.08% في إمارة الشارقة، بينما استقر في إمارة دبي دون تغيير، فيما ارتفع في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بنحو 0.87% و0.47% و0.48% و0.57% على التوالي.