«فيتش» تثبت تصنيف 6 بنوك وطنية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف 6 بنوك في الإمارات. وثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك الشارقة من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل على الفئة بي بي بي +، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت تصنيف بنك الهلال من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل على الفئة إيه+ وإف1 على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الوقت نفسه ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل على الفئة بي بي بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتم تثبيت تصنيف نور بنك من حيث الإصدارات طويلة الأجل على الفئة إيه- مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيف نور بنك من حيث الاعتمادية إلى الفئة بي بي-، مقابل بي+ من قبل.

وثبتت فيتش تصنيف البنك التجاري الدولي من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل على الفئة بي بي بي+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومن حيث الإصدارات قصيرة الأجل على الفئة ف2، مع تثبيت تصنيف الاعتمادية عند بي+.

كما ثبتت الوكالة العالمية تصنيف بنك الشارقة الإسلامي على الفئة بي بي بي+ من حيث مخاطر الإصدارات طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع تثبيت تصنيف الاعتمادية على الفئة بي بي +.