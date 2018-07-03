توجّه لإعادة هيكلة سندات مرتبطة بالاتحاد للطيران

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت إكويتي ألاينس بارتنرز المرتبطة مباشرة بالاتحاد للطيران، والمصدرة لسندات بقيمة 500 مليون دولار، إنها تتطلع إلى خيارات لإعادة الهيكلة.

وإكويتي ألاينس بارتنرز التي تتخذ من أمستردام مقراً هي وعاء لغرض خاص، وقد أصدرت سندات بقيمة 700 مليون دولار في عام 2015 وأخرى بقيمة 500 مليون دولار في عام 2016 لصالح الاتحاد وشركات طيران أخرى كانت تملكها جزئياً في ذلك الوقت، ومن بينها أليطاليا وإير برلين. وجرى تداول السندات بخصم يزيد على 25 نقطة منذ العام الماضي، في الوقت الذي وُضعت فيه أليطاليا تحت إدارة خاصة وقدمت فيه إير برلين طلباً لإشهار الإفلاس. لكن السندات ظلت متماسكة بفضل توقعات السوق بأن تقدم الاتحاد أو أي كيان آخر من أبوظبي دعماً مالياً.