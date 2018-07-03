«هيئة الضرائب» تسهّل امتثال شركات الشحن والتخليص الجمركي

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تفاصيل التحديثات وعمليات التطوير التي قامت بإدخالها على خدماتها الإلكترونية بهدف تقديم مزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية بصفة عامة والمتعلقة بأنشطة ومجالات عمل شركات الشحن والتخليص الجمركي المعتمدة من الهيئة بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الثالثة لوكلاء الشحن والتخليص الجمركي التي نظمتها الهيئة في دبي حول "الأنظمة الإلكترونية المطورة للهيئة الاتحادية للضرائب ودورها في تسهيل عمل شركات الشحن والتخليص وانسيابية التجارة الداخلية والخارجية للدولة التي شارك فيها أكثر من 100 من المتخصصين والمعنيين في قطاعات الشحن والتخليص الجمركي.

حيث استعرض فريق من المتخصصين بإدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة خلال الندوة آخر عمليات التطوير الإلكترونية التي قامت بها الهيئة بهدف تسهيل وتيسير أعمال هذا القطاع الحيوي المهم والخطوات التي قامت بها الهيئة لتذليل أية عقبات.

خطط

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس أن الندوة التعريفية جاءت في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على التواصل المستمر مع العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأوضح أنه تم خلال الندوة استعراض أبرز الإنجازات وعمليات التطوير المستمرة التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الشهور التسعة الماضية منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر الماضي ثم تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية 2018.

امتثال

وأشار إلى أن شركات التخليص الجمركي المعتمدة من الهيئة تسهم بصورة فعالة في تسهيل امتثال التجار الخاضعين للضريبة لالتزاماتهم الضريبية، حيث تقوم هذه الشركات بدورٍ مهم لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب وزيادة معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق.

موضحاً سعادته أن عدد شركات التخليص الجمركي المعتمدة بلغ 86 شركة تم تسجيلها بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط التي وضعتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بمهام التخليص.