«الأوراق المالية» تبحث الارتقاء بالأداء التدريبي

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية بهيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعه الخامس من الدورة الرابعة.

حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالارتقاء بأداء مركز التدريب، واتخاذ عدد من القرارات التي تتعلق بمستجدات المركز وخططه المستقبلية للاضطلاع بالمهام المنوطة به في الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع في أعقاب صدور قرار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة باعتماد مسمى المركز ليصبح «مركز التدريب والاختبارات المهنية».

وقد شارك في الاجتماع محمد الحضري نائب رئيس مجلس الأمناء نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالهيئة، والدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، وجمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي المالي، وعمر السركال ممثلاً عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويوسف الوهابي مدير مركز التدريب.

انجازات

وأوضح د. عبيد الزعابي أنه «تم خلال الاجتماع استعراض انجازات مركز التدريب خلال النصف الأول من عام 2018، كما ناقش الاجتماع كذلك سبل توثيق التعاون مع الأسواق المالية في الدولة سواء من خلال توفير دورات تدريبية لأسواق المال على أن تقوم الأسواق المالية بمخاطبة الهيئة لتحديد الاختبارات المطلوبة للمهن المعتمدة لديهم».

وتم الاتفاق على أن يقوم سوق دبي المالي بوضع رابط مركز التدريب في الموقع الالكتروني الخاص به.

واستعرض مجلس الأمناء كذلك مبادرة الجامعة البريطانية في دبي (BUiD) في نقل المعرفة والخبرة الناتجة عن تطبيق تكنولوجيا البلوك شين block chain مع مركز التدريب والاختبارات المهنية للهيئة وذلك لدراسة إمكانية مدى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدمات مركز التدريب.

مهام

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديث مهام ومسؤوليات مجلس أمناء المركز وإقرار مهام ومسؤوليات مدير مركز التدريب.

وقال الزعابي: «جرى خلال الاجتماع استعراض مقترح إضافة باقة جديدة ومتنوعة لخدمات التدريب بما يلبي متطلبات العاملين في قطاع رأس المال وبأسعار رمزية.

كما تم كذلك عرض الخطة التشغيلية لمركز التدريب لعام 2018، وفي هذا السياق كلف مجلس الأمناء المركز بالقيام بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لإضافة المهن المعتمدة للهيئة من خلال نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتأهيل والتوظيف ومن ثم ربطها مع الاستراتيجية العامة في الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة تقرير أنشطة مركز التدريب والاطلاع على العدد الثاني من نشرة مركز التدريب التي تضمنت أهم انجازات مركز التدريب.

اختبارات

يقوم مركز التدريب والاختبارات المهنية بإجراء اختبارات برنامج الترخيص المهني للمهن المعتمدة: ممثل وسيط، مدير تداول، مراقب داخلي، مدير عمليات ومحلل مالي، وقد قام المركز بإجراء 5220 اختباراً منذ تأسيسه حتى منتصف عام 2018، وقد بلغ عدد الوظائف المؤهلة والعاملة:282 وظيفة من أصل 530 يضمها قطاع الأوراق المالية.