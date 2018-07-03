«إتش إل سي» في دبي تعيّن مستشاراً دولياً

المصدر: دبي ـ البيان

قرر مجلس إدارة شركة «إتش إل سي تكنولوجيز» المتخصصة في تتبع صناعة الحلال من خلال تقنية «بلوك تشين» تعيين الدكتور داهسوان فنغ في منصب مستشار دولي للشركة التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها.

وسيقدّم الدكتور فنغ خدماته كعضو في المجلس الاستشاري الدولي للشركة لفترة تمتد حتى ثلاث سنوات اعتباراً من 15 مايو 2018 وحتى 30 أبريل 2021. وقال عبد الله غوانغ يو هان، رئيس مؤسسة إتش إل سي: نتطلع إلى تطوير علاقات وثيقة ومستدامة مع الدكتور فنغ، العالم ورائد الأعمال الشهير عالمياً.

من جانبه قال الدكتور فنغ: أهتم بدراسة تأثير التقنيات على المجتمع، وبالفعل فإن تقنية «بلوك تشين» تمكنت من ترك بصمة مهمة على الساحة المالية العالمية. ونسعى لنستكشف سبل الاستفادة من «بلوك تشين» في تطوير حياة البشر في القرن الحادي والعشرين.