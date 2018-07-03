«دبي للطاقة» سلّمت ملياري برميل من خام عمان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة عن وصول حجم التسليم الفعلي من خام نفط عُمان إلى ملياري برميل منذ تأسيس البورصة في يونيو 2007، وذلك بعد انتهاء عقد تسليم شهر أغسطس في نهاية شهر يونيو 2018.

ويمكن للملياري برميل تعبئة 1000 ناقلة نفط عملاقة VLCC، وهي الوسيلة الرئيسية لنقل النفط الخام في أنحاء العالم. أما بالنسبة للقيمة الحالية للملياري برميل من خام عُمان، فتقدر بحوالي 150 مليار دولار.

شفافية

وقال علي بن عبدالله الريامي مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز في سلطنة عمان: «رسخت بورصة دبي للطاقة دورها باعتبارها المنصة الأمثل والأكثر نجاحاً في تمكين سلطنة عُمان وشركائها والعملاء من تداول العقد الآجل لخام عُمان بأسعار عادلة تتسم بالشفافية.

ومما لا شك فيه أن بلوغ حجم التسليم الفعلي ملياري برميل هو خير برهان على أن تداول النفط عبر بورصة يخضع لأطر تنظيمية صارمة وآليات تسعير واضحة ومحددة تشكل خطوة إيجابية لكل من المشترين والبائعين».

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على مكانة العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة بوصفه الأكبر عالمياً من حيث التسليم الفعلي مقارنة بكافة عقود السلع في أي مكان على الصعيد العالمي، وقد بلغ متوسط حجم التسليم الشهري ذروته في عام 2017 حيث بلغ 29 مليون برميل.

مؤشر

من جانبه، قال أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: «العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة يُعَد أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار النفط في العالم.

وقد أثبت أنه أحد الأصول الأكثر قيمةً في الشرق الأوسط وآسيا عندما يتعلق الأمر باستكشاف الأسعار وتقييم النفط الخام في جميع أنحاء المنطقة. وما تم تحقيقه خير دليل على قيمة الشراكة بين سلطنة عُمان وإمارة دبي ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية».