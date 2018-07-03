9.3 % تراجعاً بقيمة الشيكات المرتجعة في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي بنسبة 9.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 26.246 مليار درهم، وبلغ عددها 515.416 ألف شيك مقابل نحو 28.935 مليار درهم لنحو 546.437 ألف شيك خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وأظهرت إحصائيات للمصرف المركزي أمس، انخفاض القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي إلى 592.068 مليار درهم موزعة على 12.06 مليون شيك مقابل نحو 643.715 مليار درهم موزعة على 12.966 مليون شيك في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت إحصاءات المركزي أن قيمة الشيكات المرتجعة مثلت نحو 4.4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الخمسة الأولى، فيما شكلت نحو 4.3% من حيث عدد الشيكات.

وبحسب الإحصائيات، ارتفعت حركة تداول الشيكات في مايو الماضي إلى 123.836 مليون درهم موزعة على 2.466 مليون شيك مقارنة بنحو 117.09 مليار درهم موزعة على 2.425 مليون شيك في أبريل السابق عليه.

إيداعات

في سياق آخر، بلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي 96.668 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري منها 96.63 مليار درهم ورقية و38.4 مليون درهم معدنية مقابل نحو 102.123 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي موزعة بواقع 102.07 مليار درهم ورقية و46.39 مليون درهم معدنية.

وبحسب الإحصاءات بلغت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال مايو الماضي نحو 21.577 مليار درهم منها نحو 21.57 مليار درهم ورقية و6.7 ملايين درهم معدنية مقابل نحو 21.921 مليار درهم في مايو 2017 منها نحو 21.9 مليار درهم ورقية و12.3 مليون درهم معدنية.

مسحوبات

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 98.124 مليار درهم منها نحو 98.044 مليار درهم ورقية و80.259 مليون درهم معدنية مقابل نحو 106.554 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام 2017 منها نحو 106.49 مليارات درهم ورقية و64.04 مليون درهم معدنية.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال مايو الماضي بلغت نحو 24.115 مليار درهم منها نحو 24.099 مليار درهم ورقية و15.847 مليون درهم معدنية مقابل نحو 25.56 مليار درهم في مايو 2017 منها نحو 25.54 مليار درهم ورقية و15.6 مليون درهم معدنية.

تحويلات

بلغ إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو تريليونين و826.2 مليار درهم مقابل تريليونين و911.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.