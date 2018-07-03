«أملاك» تطلق منتج «أكيد» للتمويل السكني بمعدل ربح ثابت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن إطلاق منتج التمويل العقاري الجديد «أكيد»، الذي يوفر فرصة مميزة للعملاء الجدد للاستفادة من معدلات ربح ثابتة.

وقال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «نعتقد بأن هذا المنتج الجديد مناسب تماماً لظروف السوق الراهنة، ونحن نتطلع لخدمة عملائنا بأفضل شكلٍ ممكن، وبما يتماشى مع متطلبات السوق. كما أننا نتطلع للمساهمة بفعالية بتحقيق النجاح المستقبلي لقطاع العقارات المحلي».

ويقدم المنتج معدل تمويل ثابت يبلغ 4.99% سنوياً ولمدة 5 سنوات لعملاء أملاك الجدد، ممن يمولون عقاراً في إمارة دبي عبر أملاك للتمويل. ويتضمن المنتج خدمات إدارة العقار مجاناً، وهو متاح للعملاء الذي يشترون أو يمولون عقارات سكنية جاهزة في دبي. وتتوفر الخدمة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الإمارات.