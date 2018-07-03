«أمانات» غير منكشفة على «أبراج»

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت «أمانات القابضة» في بيان إلى سوق دبي المالي، أنها ليست مستثمراً في مجموعة «أبراج كابيتال» ولا في أي من مشاريعها أو الصناديق التي تديرها.

وذكرت الشركة أنه بالتزامن مع تعيين مصفٍ مؤقت لشركتي «أبراج القابضة» و«أبراج إنفستمنت مانجمنت ليمتد»، قامت بإبرام اتفاقية شراء أسهم في 8 يونيو الماضي مع شركة «موكا للتعليم القابضة»، في صفقة تمت بناء على أسس إنصاف الطرفين وببدل عادل ومن غير وجود تضارب للمصالح لغايات شراء 100% من أسهم شركة «ميدل ساكس أسوسيتس» التي تملك وتدير جامعة ميدلسيكس في دبي.

وقالت إنه تم إخطارها من قبل مجموعة «أبراج» بأن شركة «أبراج القابضة» شريك محدود في بعض الصناديق الاستثمارية مع مستثمرين آخرين، وأنها تملك بشكل غير مباشر 6% من أسهم شركة «ميدل ساكس أسوسيتس».

وأضافت أن إتمام صفقة الشراء مشروط باستيفاء العديد من الشروط المسبقة، وعند تمام استيفائها ستقوم أمانات بالإفصاح عن بيانات الصفقة، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى هيئة الأوراق المالية وسوق دبي.

كانت وكالة بلومبيرغ نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر لم تسمها أن مجموعة أبراج وقعت على اتفاقية مبدئية تبيع بموجبها حصتها في جامعة ميدلسكس بدبي إلى شركة أمانات القابضة مقابل 367 مليون درهم.