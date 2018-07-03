«سلطة دبي المالية» تلقي الضوء على تطورات الرقابة

المصدر: دبي ـ البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الأسبوع الماضي جلسة التواصل السنوية حول الرقابة المالية، بالتعاون مع مجموعة شبكة مسؤولي الامتثال (CONG)، لمناقشة التطورات الأخيرة في القطاع المالي في مركز دبي المالي العالمي.

ويشكل هذا الحدث السنوي منبراً لسلطة دبي للخدمات المالية للتواصل مع المجتمع الخاضع للتنظيم من قبلها والأطراف المعنية الأخرى حول ما يتعلق بالأمور التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك مخاطر الأمن الإلكتروني، ومكافحة الجرائم المالية، وضمان ملاءمة المنتجات والخدمات المالية.

وأتاحت الجلسة للمشاركين مناقشة الفرص المستمرة التي تقدمها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والمبادرات المختلفة التي اتخذها كل من مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دولة الإمارات محوراً للابتكار.

وافتتح بريان ستيروالت، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية الجلسة بكلمة قال فيها: إن مركز دبي المالي العالمي هو المحور الرئيسي لتقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بدورها على دعمها المستمر للمركز من خلال جهودها المستمرة للتواصل الفعال مع المجتمع المنظم من قبلها، حرصاً منها على فهم التوجهات الحديثة وتأثيراتها ع