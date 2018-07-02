وزير خارجية قبرص يطّلع على إنجازات سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

استقبل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين خلال زيارته الرسمية للدولة. ورحب أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لسلطات السوق بالوزير الذي اطلع على إنجازات السوق.

وقدم أحمد الصايغ موجزاً للوزير خريستودوليديس حول إنجازات سوق أبوظبي العالمي الدولية والمبادرات المبتكرة التي قام بها سوق أبوظبي العالمي، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تحويل وتشكيل عروض الخدمات المالية والتخطيط في أبوظبي والإقليم. يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ابرمت اتفاقاً مع لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) في شهر يوليو 2017.