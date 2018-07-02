10520 حساباً جديداً في سوق دبي خلال 6 شهور بنمو 104.3%

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 10520 حساباً جديداً خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 104.3%، مقارنةً بنحو 5150 حساباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال يونيو المنتهي نحو 850 حساباً، مقارنةً بنحو 742 حساباً خلال يونيو 2017، بزيادة 14.5% أو ما يعادل 108 حسابات جديدة. واستحوذت شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة في الشهر الماضي بواقع 333 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 76 حساباً جديداً، تلاها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بواقع 66 حساباً ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 55 حساباً جديداً. فيما لم تضف الشركات التالية «بايونيرز للأوراق المالية» و«الظفرة للأوراق المالية» و«إندكس للأوراق المالية» و«أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» و«مركز وافي للأسهم» و«الهدف للأوراق المالية» و«الدولي للوساطة» و«موارد للأوراق المالية» و«المستثمر للوساطة» أي حسابات جديدة خلال الشهر الماضي.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 45 شركة أكثر من 106.4 آلاف صفقة الشهر الماضي من خلال التداول على 7.14 مليارات سهم بقيمة أكثر من 10.2 مليارات درهم وذلك في مقابل 147.08 ألف صفقة من خلال تداول 12.04 مليار سهم بقيمة 14.25 مليار درهم في يونيو 2017.

صدارة

إلى ذلك، استحوذت 10 شركات وساطة من بين 45 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 71.5% أو ما يعادل 7.29 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يونيو الماضي البالغة نحو 10.2 مليارات درهم. وتصدرت «الرمز كابيتال» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.331 مليار درهم ما يعادل 13.04%، وجاءت «هيرميس - الإمارات» في المرتبة الثانية بحوالي 1.203 مليار درهم بنسبة 11.79% من إجمالي قيم التداول في السوق. وحلت في المركز الثالث «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.09 مليار درهم بنسبة 10.76%، تلتها «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بنحو 893.2 مليون درهم بنسبة 8.75%، ثم «بيت الوساطة للأوراق المالية» بنحو 501.4 مليون درهم بنسبة 4.91%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 485.6 مليون درهم بنسبة 4.76%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 481.8 مليون درهم بنسبة 4.72% تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 470.6 مليون درهم بنسبة 4.61%.

وجاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز التاسع بنحو 465.7 مليون درهم بنسبة 4.56%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 363.15 مليون درهم بنسبة 3.56%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 262.17 مليون درهم بنسبة 2.57%، يتبعها «إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» بنحو 245.04 مليون درهم أو ما يعادل 2.4%، ثم «المتكاملة للأوراق المالية» بحصة 2.28% تعادل 232.5 مليون درهم.

وبلغت حصة شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» نحو 2.27% تعادل 231.92 مليون درهم، ثم «الاتحاد للوساطة» بنحو 211.7 مليون درهم بحصة 2.07% و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنسبة 2% تعادل 203.8 ملايين درهم، يتبعها «الأوراق المالية والاستثمار الإمارات " بحصة 1.82% أو 186.02 مليون درهم، و«بايونيرز للأوراق المالية» بنحو 1.4% و«الإمارات الإسلامية للوساطة» بحصة 1.35%.