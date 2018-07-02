ودائع البنوك تفيض على القروض بـ 54.5 ملياراً مايو الماضي

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استمر فائض الودائع إلى القروض بالبنوك المحلية في الزيادة، مسجلاً نحو 54.5 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل فائض بنحو 53.5 مليار في أبريل السابق عليه، في مؤشر على قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي.

ووفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، ارتفعت الودائع في البنوك على أساس شهري بمقدار 0.7 %، أو ما يعادل 11.7 مليار درهم، لتقفز من 1660.1 مليار درهم في أبريل الماضي، إلى 1671.8 مليار في نهاية مايو 2018، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 3.5 %، أو ما يعادل 56.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 1615.7 مليار درهم في مايو 2017. وارتفع الائتمان المصرفي (القروض) إلى 1617.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.7 %، أو ما يعادل 11.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 1606.6 مليارات في أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي نحو 2.5 %، أو ما يعادل 40 مليار درهم، مقارنة بنحو 1577.3 مليار درهم في مايو 2017.

تمويلات

وبحسب الإحصاءات، رفعت البنوك العاملة بالدولة تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي إلى 774.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بنمو على أساس سنوي 5.3 % أو ما يعادل 39.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 735.2 مليار في مايو من العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.6 %، مقارنة بنحو 762.2 مليار في أبريل الماضي.

وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك إلى 337.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، فضخت البنوك قروضاً جديدة للأفراد بقيمة 8.8 مليارات درهم، أو ما نسبته 2.7 % على مدى عام، مقابل 328.3 مليار في مايو 2017، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.1 %، مقابل 337.4 مليار درهم في أبريل الماضي.

وارتفع الائتمان لغير المقيمين من 132.2 مليار درهم في مايو 2017، إلى 135.5 مليار في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي 2.5 %، بينما استقرت على أساس شهري مقارنة بنحو 135.5 مليار في أبريل 2018.

استثمارات

في سياق متصل، ارتفع إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك إلى 326.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس شهري قدره 0.1 %، مقارنة بنحو 326.7 مليار درهم في أبريل السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 9.7 %، أو ما يعادل 28.9 مليار، مقارنة بنحو 297.5 مليار في مايو 2017.

وجاء ارتفاع استثمارات البنوك على أساس سنوي، نتيجة زيادة بنحو 10.5 % في الأوراق المالية، التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين)، مع بلوغها 210.2 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي، إلى جانب ارتفاع بنسبة 12.9 % في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 72.7 مليار درهم، فيما زادت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 1.6 % إلى 12.5 مليار درهم، وزادت الاستثمارات الأخرى 1.6 % إلى 31 مليار درهم.

أصول

كشفت إحصاءات المصرف المركزي، عن ارتفاع إجمالي أصول المصارف إلى 2735.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري 0.9 %، مقارنة بنحو 2711.7 مليار درهم في أبريل السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي

2.7 %، مقارنة بنحو 2663.8 مليار في مايو الماضي، وبارتفاع 1.6 % منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 2693.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.