مزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة الكويتية

المصدر: الكويت - وكالات

قررت هيئة أسواق المال الكويتية فتح الباب مجدداً أمام المستثمرين المحليين المؤهلين ممن لم يتقدموا بطلبات إبداء رغبة في المزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة، وفقاً للجدول الزمني السابق.

وكشفت مصادر أن مستشار الخصخصة وهيئة الأسواق خاضا خلال الفترة الماضية مفاوضات ومناقشات مع عدد ربما يصل إلى 10 مشغلين عالميين مهتمين بالمشاركة في المزايدة، وأبدى بعضهم الرغبة في منحه مزيداً من الوقت لدراسة المزايدة، والتواصل مع أطراف وشركات محلية.

ووافقت هيئة الأسواق على تمديد الجدول الزمني لعملية خصخصة شركة البورصة حتى نهاية 2018، وعدّلت ما جاء في إعلان المزايدة على حصة تتراوح ما بين 26% و44%، وذلك نزولاً على رغبة المستثمرين المحليين.