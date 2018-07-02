«أوراسكوم للإنشاءات» تعلن عن تاريخ استحقاق التوزيعات

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاءات»، عن تاريخ استحقاق التوزيعات المعتمدة على المساهمين، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار. وذكرت الشركة في البيان المنشور أمس على موقع «ناسداك دبي»، أن تاريخ الاستحقاق هو 25 يوليو 2018، وأن السداد سيتم خلال الأسبوع الذي سيبدأ بتاريخ 30 يوليو 2018.

وأضافت الشركة أن التوزيعات ستكون بالدولار على حملة الأسهم المدرجة في ناسداك دبي، وبالجنيه المصري على حملة الأسهم المدرجة في البورصة المصرية. كما ذكرت «أوراسكوم» أن التوزيعات بالجنيه المصري، ستستند إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في تاريخ صدور القرار من مجلس إدارة الشركة، وهو 28 يونيو 2018.