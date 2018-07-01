الودائع الحكومية ترتفع 24 مليار درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميح

ارتفعت الودائع المصرفية الحكومية لدى البنوك بالدولة، 24.4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 235.3 مليار درهم في نهاية مايو، مقارنة مع 210.9 مليارات درهم بنهاية 2017، بحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي.

ووفق رصد لـ «البيان الاقتصادي»، كانت الودائع الحكومية انخفضت في يناير الماضي إلى 203.7 مليارات درهم، مقابل مستوياتها في نهاية 2017، وعاودت الانخفاض في فبراير إلى 201.4 مليار درهم، قبل أن تصعد بأعلى وتيرة شهرية في 8 سنوات، وصولاً إلى 232.9 مليار درهم في مارس، ثم انخفضت في أبريل إلى 220.9 مليار درهم، قبل أن تصعد مرة أخرى في مايو.

ويتوقع مصرفيون أن تواصل الودائع الحكومية ارتفاعها خلال الأشهر القادمة، في ظل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وبالتزامن مع الارتفاع القوي في أسعار النفط، مع اقتراب الخام من حاجز 80 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.