صندوق النقد: الإمارات الأولى خليجياً بتطبيق نظام نشر البيانات المعزّز

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

أشاد صندوق النقد الدولي، بتطبيق الإمارات لنظام نشر البيانات العامة المعزز، الخاص بالصندوق، باعتبارها أول دولة خليجية تطلق النظام، الذي يواكب النظم الإحصائية العالمية، لا سيما تلك المعمول بها في صندوق النقد.

وقال الصندوق في بيان: إن الإمارات أطلقت صفحة البيانات الوطنية الموجزة (NSDP)، لتكون أول دولة في مجلس التعاون الخليجي، تطبق توصيات المعيار العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS).

وأضاف: إن صفحة البينات الوطنية الموجزة للإمارات، عبارة عن بوابة بيانات وطنية، تعمل بمثابة وسيلة نشر واحدة لبيانات الاقتصاد الكلي الأساسية في كل من الأشكال البشرية والقابلة للقراءة الآلية.

وتستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، صفحة البيانات الوطنية الموجزة للإمارات (NSDP)، على موقعها على شبكة الإنترنت، وهي متاحة في صفحة مجلس معايير النشر DSBB، التابع لصندوق النقد.

وأكد بيان الصندوق، أن نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية للإمارات، سيوفر من خلال صفحة البيانات، لصانعي السياسة المحليين، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف، سهولة الوصول إلى المعلومات التي أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد على أهميتها لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية. وإن إتاحة هذه المعلومات لجميع المستخدمين بشكل متزامن، سيسهم في تحقيق شفافية أكبر.