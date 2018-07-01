خطط لطرح «سيرف يو» للاكتتاب في سبتمبر

المصدر: دبي- بلومبيرغ

تعتزم شركة «سيرف يو» لإدارة المرافق، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الاتحاد العقارية، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي، خلال سبتمبر المقبل، وفقاً لمدير عام الشركة جاري ريدر.

ولم يفصح ريدر لوكالة بلومبيرغ، عن حجم عملية الاكتتاب أو قيمة الحصة التي سيتم طرحها، إلا أنه أكد اتخاذ كافة تدابير الحوكمة اللازمة لضمان وضع كل شيء في نصابه، قبل بدء عملية الاكتتاب.

كما أفاد ريدر بأن «سيرف يو»، تهدف إلى مضاعفة قوة العمل لديها، بحيث تصل إلى 10,000 موظف، في غضون العامين المقبلين. وأضاف أن الشركة تهدف إلى زيادة إيراداتها خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 15 % و20 %.

وتعد «سيرف يو»، واحدة من أكبر شركات إدارة المنشآت والمرافق في الإمارات، حيث يتجاوز عدد الموظفين العاملين لديها 5000 موظف، وهي تلبي احتياجات مجموعة من أكبر الفنادق والمنشآت الحكومية في الدولة. وتتضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، صيانة المباني، الصيانة العامة، الأمن، التنظيف، نقل النفايات، وتنسيق المواقع.