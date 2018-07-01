«دبي المالي العالمي» يوقع مذكرة تفاهم مع «فاينانس إنوفيشن» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي المالي العالمي أخيراً مذكرة تفاهم مع شركة «فاينانس إنوفيشن»، الجهة الرسمية المعنية بتشجيع الابتكار في القطاع المالي الفرنسي؛ بهدف التعاون لتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في كلا السوقين وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين هيئاتهما التنظيمية والمالية.

قام بتوقيع المذكرة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وجويل ديريو، الرئيس التنفيذي لشركة «فاينانس إنوفيشن» ضمن فعاليات مؤتمر مجتمع التكنولوجيا والتمويل.

وقال أميري: نسعى من خلال الشراكة الجديدة إلى استكشاف الفرص الممكنة أمام صناديقنا المتخصصة بالتكنولوجيا المالية وتعزيز الجهود الرامية لدعم نمو وتطور منظومة التكنولوجيا المالية واستثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، ونتطلع إلى استقطاب شركات فرنسية ناشئة إلى مجتمعنا المتنامي.

وقالت ديريو: سوف تتيح الشراكة لمؤسساتنا الناشئة المحلية الاستفادة من المكانة الرائدة لدبي باعتبارها إحدى أسرع أسواق التكنولوجيا المالية نمواً، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة التي يوفرها المركز والتي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير واختبار منتجاتها ضمن إطار تنظيمي معترف به دولياً ومجتمع مالي قوي. وفي نهاية المطاف، ستسهم الشراكة في تمكين الشركات الفرنسية الناشئة من توسيع نطاق حضورها.

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستستضيف «الأكاديمية» في مركز دبي المالي العالمي برنامجاً تعليمياً حول أحدث التوجهات في مجالي الابتكار والتكنولوجيا المالية، في حين سيبحث مُسرِّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، إمكانية تصميم برنامجٍ مخصص للشركات الناشئة الإماراتية والفرنسية.

كما أطلق المركز صندوق متخصص بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها، مكملاً بذلك منظومة التكنولوجيا المالية في المركز التي تشمل مزايا أخرى فريدة مثل رخصة اختبار الابتكار ورخصة التكنولوجيا المالية ومساحة عمل تفاعلية وتعاونية.