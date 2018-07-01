«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» يتيح التداول في الأسهم الأميركية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، خدمات جديدة تتيح لعملائها تداول الأسهم في الأسواق الأميركية، بما في ذلك بورصتا نيويورك وناسداك. وستتيح هذه الخطوة لعملاء الشركة شراء وبيع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر قنوات التداول الرقمية والتقليدية الرائدة التابعة لها.

تجربة شاملة

وقال خالد كردية، المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية: الخدمات الجديدة تتيح لعملائنا تجربة تداول شاملة في الأسواق الأميركية، بما يعزز محفظة خدماتنا الحالية على مستوى السوق، حيث بات بإمكان العملاء تداول أسهم آلاف الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف: تأتي الخطوة تماشياً مع حرص الشركة على تقديم منتجات وخدمات جديدة، سواء من خلال الاستثمار في تطوير منصات تداول رقمية ذكية أو جهودنا المستمرة لتقديم تجربة عملاء متميزة وحائزة على العديد من الجوائز. وتابع: نخطط لإضافة أسواق جديدة خلال الأشهر المقبلة.

يُذكر أن حوالي 3/‏‏4 الصفقات التي تجرى عبر الشركة يتم تنفيذها من خلال منصاتها الرقمية. وتصنف الشركة في المرتبة الأولى بين شركات الوساطة المالية الإسلامية في الإمارات، وتقدم مجموعة من المنتجات المكملة لمحفظة خدمات المصرف في مجال إدارة الثروات. كما تمتاز بما توفره من تجربة تداول تعتبر الأفضل ضمن فئتها، مدعومة بأدوات تداول ذكية وتقنيات حديثة، وتحليلات مستنيرة من خبراء الأسهم، ورسوم تنافسية. ويعمل فريق الشركة عن كثب مع العملاء لتزويدهم بنصائح تلائم أهدافهم الاستثمارية وتغطي أسواق الأسهم الإماراتية والسعودية والأميركية.

وفي إطار استراتيجيته الخاصة بالابتكار الرقمي، قام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحديث منصاته المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية بهدف تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية بطريقة أبسط وأكثر سهولة عبر جميع الأجهزة الرقمية المتوافقة مع منصاته.

30 تريليون دولار

تمتلك الولايات المتحدة أكبر بورصتين في العالم، هما نيويورك وناسداك، بقيمة سوقية تزيد على 30 تريليون دولار. وسيتاح لعملاء الشركة فرصة الاستثمار في آلاف الشركات الرائدة المدرجة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والصناعات الدوائية والنفط والغاز. ويمكن للعملاء تنفيذ صفقات التداول والاستفادة من تحركات السوق من خلال المنصات الرقمية للشركة عبر الإنترنت أو شبكة الفروع.