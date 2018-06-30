تباين أسواق الأسهم الأسبوع الماضي انتظاراً لمحفزات جديدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع الماضي مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملات المستثمرين على وقع المخاوف من انكشاف الشركات المدرجة على «أبراج كابيتال»، في وقت تترقب فيه الأسواق محفزات جديدة مع قرب انطلاق موسم الإعلان عن النتائج المالية النصفية.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي في أسبوع بنسبة 3.6% إلى مستوى 2821 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والنقل، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل 24.7 نقطة وصولاً إلى مستوى 4560 نقطة، مضيفاً بدعم أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين خلال الأسبوع إلى 1.94 مليار درهم، منها 1.34 مليار درهم في دبي، و600.4 مليون درهم في أبوظبي.

وجرى تداول 1.5 مليار سهم، منها 1.16 مليار سهم في دبي، و355.5 مليون سهم في أبوظبي. ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب إلى البيع في السوقين، بصافي استثمار 191 مليون درهم، واتجهت المحافظ الاستثمارية، أيضاً، نحو التسييل بصافي استثمار 215.36 مليون درهم، منها 208.83 ملايين في دبي، و6.5 ملايين في أبوظبي.

دبي

وضغط هبوط قطاع العقار على سوق دبي خلال الأسبوع مع انخفاضه بنسبة 5.17% بضغط هبوط سهم «إعمار العقارية» 5.38% و«دريك آند سكل» 29.6% و«داماك» 11.25% و«أرابتك» 7.73%، فيما انخفض قطاع البنوك بنحو 2% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 2.79% و«الإمارات دبي الوطني» 1.1%.

وهبط أيضا قطاع الاستثمار بنسبة 5.15% مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» 5% و«سوق دبي المالي» 5.39% و«شعاع كابيتال» 4.63%، بينما تراجع قطاع النقل 2% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.1% و«أرامكس» 1.25% و«الخليج للملاحة» 7.2%.

وتصدر «دريك آند سكل» التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 377.8 مليون درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات 201.5 مليون درهم، يتبعهما سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 118.65 مليون درهم،

وكان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.6% إلى 2.08 درهم، ثم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 10%، تلاه «بنك دبي التجاري» بنسبة 5%، فيما سجل «دريك آند سكل» أكبر نسبة، وتراجع سهم «داماك» بنسبة 11.25%، ثم «دار التكافل» بنسبة 10%.

أبوظبي

جاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم ارتفع مؤشر البنوك 0.94% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.67% على الرغم من نزول «أبوظبي التجاري» 1.94%، إلى جانب صعود قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 0.62% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

في المقابل انخفض قطاع العقار بنسبة 1.75% مع هبوط «الدار» 0.49% و«إشراق» 11.76%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.59% مع انخفاض سهم «طاقة» 1.71% و«دانة غاز» 1.89% و«أدنوك للتوزيع» 0.84%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 105.8 ملايين درهم، ثم «دانة غاز» بسيولة 89.11 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 75.6 مليون درهم، وكان سهم «الاتحاد للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 41.96%، ثم سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 9.85%، فيما كان «إشراق العقارية» الأكثر تراجعاً، تلاه سهم «أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 10.34%.

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