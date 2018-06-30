191 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي بأسبوع

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

اتجهت تعاملات الأجانب غير العرب نحو البيع في سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ 191 مليون درهم بسبب مخاوفهم من أزمة «أبراج كابيتال» التي بدأت آثارها في الانحسار بآخر جلسات الأسبوع مع إعلان عدة شركات مدرجة عدم انكشافها على الشركة التي طلبت التصفية قبل أسبوعين.

ووفق رصد لـ«البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو التسييل، بصافي استثمار 191 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 191 مليون درهم، منها 5.5 ملايين للعرب، و37.4 مليوناً للخليجيين، و148.15 مليوناً للمواطنين.

وفي سوق دبي كانت وجهة البيع للأجانب غير العرب بصافي استثمار 95 مليون درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 95 مليوناً. بينما في سوق أبوظبي اتجاه المواطنين وحدهم نحو الشراء، بصافي استثمار 118.17 مليوناً في المقابل اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع صافي استثمار 118.17 مليون درهم.