الأسهم تربح 2.5 مليار مع انحسار مخاوف «أبراج»

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

استعادت أسواق الأسهم المحلية صعودها في ختام تعاملات أمس مع انحسار مخاوف المستثمرين من أزمة أبراج كابيتال لاسيما مع إعلان عدة شركات مدرجة عن عدم انكشافها على الشركة التي طلبت التصفية قبل أسبوعين.

وجاءت مكاسب الأسواق مدفوعة بصعود الأسهم العقارية، ليصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22% أو ما يعادل 6.11 نقاط وصولا إلى 2821 نقطة مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«دريك آند سكل» و«الدار» و«أرابتك»، فيما ربح مؤشر سوق أبوظبي 15.36 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليستقر عند 4560.03 نقطة.

وبلغت السيولة الإجمالية للسوقين نحو 442 مليون درهم، منها 357.15 مليوناً في دبي، و84.76 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 400 مليون سهم، منها 356.93 مليوناً في دبي، و43.12 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5165 صفقة.

وصعد سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.3% مع إعلان الشركة عدم الإنكشاف على أبراج إلى جانب إتمام إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة وتحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة في الدولة، كما زاد سهم «إشراق العقارية» بنسبة 7.14% مع إعلان الشركة عدم الانكشاف على «أبراج».

وعزز صعود سوق دبي عودة المكاسب لسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% إلى جانب صعود «أرابتك» 1.6% و«ديار» 3.1% و«الإتحاد العقارية» بنسبة 9.31%، إلى جانب ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.55% بفعل مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 0.93% وبنك دبي التجاري 5% ومصرف عجمان 4.8%، في مقابل تراجع «دبي الإسلامي» 0.2%.

وجاء ارتفاع سوق العاصمة بدعم رئيسي من صعود قطاع البنوك 0.21% بعدما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.41%، وزاد قطاع العقار بنسبة 1.59% مع ارتفاع «الدار العقارية» 1%، كما سجل قطاع الإتصالات نموا بنسبة 0.31% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «دريك آند سكل» تداولات سوق دبي بقيمة 132.4 مليون درهم، فيما تصدر «اتصالات» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 16.4 مليون درهم.