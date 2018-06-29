التباين يسود أداء سوق الأسهم بسيولة 54 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم خلال تداولات النصف الأول من العام الجاري، حيث هبط سوق دبي بفعل عمليات بيع للأجانب والمحافظ الاستثمارية استهدفت الأسهم القيادية ليتجاهل بذلك المحفزات الإيجابية المتمثلة في النتائج القوية للشركات والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني، فيما صعد سوق أبوظبي بدعم مكاسب قطاعي البنوك والطاقة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 16.29%، أو ما يعادل 549.07 نقطة ليهبط من 3370.07 نقطة وصولاً إلى 2821 نقطة وسط هبوط جماعي للقطاعات بقيادة العقار والبنوك والاستثمار، فيما ربح سوق العاصمة نحو 161.6 نقطة، أو ما نسبته 3.67% ليغلق عند مستوى 4560.03 نقطة مقابل 4398.44 نقطة بدعم صعود قطاعات البنوك والطاقة والتأمين في مقابل هبوط باقي القطاعات يقودها العقار.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين خلال النصف الأول إلى نحو 53.63 مليار درهم موزعة بواقع 36 ملياراً في دبي، و17.6 ملياراً في أبوظبي، من خلال تداول 32.6 مليار سهم، منها 23.9 ملياراً في دبي، و8.7 مليارات في أبوظبي، من خلال تنفيذ 502.9 ألف صفقة.

توترات عالمية

وقال محللون لـ«البيان الاقتصادي» إن سوق دبي تعرّض لعمليات بيع خلال النصف الأول من العام الحالي وسط حالة من القلق والترقب لدى المستثمرين على وقع التوترات الجيوسياسية العالمية، مشيرين إلى أن ضغوط البيع زادت حدتها في الجلسات الأخيرة بسبب المخاوف من أزمة «أبراج كابيتال» وانكشاف الشركات عليها.

وأضاف المحللون أن سوق العاصمة نجح في تحقيق مكاسب جيدة خلال النصف الأول بفعل عمليات شرائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والطاقة، بينما كانت هناك ضغوط بيعية طالت أسهم العقار والاستثمار والصناعة.

دبي

وجاء هبوط سوق دبي مدفوعاً بتراجع قطاع العقارات بنسبة 24.27% مع انخفاض «إعمار العقارية» 29.1% و«أرابتك» 19.7% و«إعمار للتطوير» 0.58% و«دريك آند سكل» 66.6% و«داماك» 37.87% و«ديار» 11.63%، في مقابل صعود «إعمار مولز» 0.46%.

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 6.35 مليارات درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 4.62 مليارات درهم، يتبعهما سهما «دبي الإسلامي» و«دريك آند سكل» بسيولة 3.35 مليارات و3.01 مليارات على التوالي.

وكان في مقدمة الأسهم الرابحة في دبي خلال النصف الأول، سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 19.39% إلى 9.79 دراهم، في المقابل، فيما سجل سهم «دريك آند سكل، الانخفاض الأكبر بنسبة 66.6% إلى 0.75 درهم.

أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 10.56% بدعم صعود «أبوظبي الأول» 18.54% و«أبوظبي التجاري» 3.82% ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.85%. كما زاد قطاع الطاقة بنحو 23% مع ارتفاع دانة غاز 28.4% و«طاقة» 109.09% في مقابل انخفاض أدنوك للتوزيع 10.57%.

بينما تراجعت باقي القطاعات يقودها العقار بنسبة 9.05% مع انخفاض الدار العقارية 8.18% وإشراق العقارية 15.49% ورأس الخيمة العقارية 9.86%، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 7.71% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

الأجانب والمؤسسات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب غير والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 969.48 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 321.3 مليوناً للأجانب، و648.15 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 969.48 مليون درهم محصلة بيع، منها 871.86 مليون درهم للخليجين، و97.6 مليون درهم للعرب.

«إسمنت الاتحاد»

أعلن سوق أبوظبي شطب أسهم شركة «إسمنت الاتحاد» من القيد في السوق اعتباراً من الاثنين الماضي؛ وذلك بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على شطب قيد الشركة من سجلاتها.

وكانت عمومية الشركة وافقت على تحولها إلى مساهمة خاصة مارس الماضي.

«إشراق» تبحث فرص النمو

قالت «إشراق» في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس: إنها اتفقت مع «ريم للاستثمار» على إنهاء محادثات الاستثمار الاستراتيجي، بسبب عدم تمكن الطرفين من تخطي الاختلاف في وجهات النظر بينهما، المتعلقة ببعض الأمور التجارية الخاصة بالاستثمار بعد عدة جولات من المداولة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق»: ما زلنا ملتزمين بخطة تحول إشراق، وبتعزيز عوائد مساهمي الشركة، وفى العام الماضي ركزنا على مشاريع التطوير العقاري والاستخدام الفعال للنقد.

وتابع الصديقي: بالفعل حققنا تقدماً ملحوظاً في هذه المشاريع، ونتطلع قُدماً إلى إكمالها في الوقت المحدد وضمن الميزانية، كما نتطلع إلى بناء محفظة عقارية مدرة للدخل لتوليد مزيج مستقر من الدخل المتكرر.

إفصاحات

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