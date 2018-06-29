«الحيل أوريكس» تطلق حلول «سماء» للدفع الخاص بالشركات

المصدر: دبي - البيان

أسست شركة «الحيل أوريكس» حلول «سماء» للدفع الخاص بالشركات لتقديم منتجات مصرفية رقمية توفر للشركات الشفافية والمرونة.

و«سماء» هو حل رقمي متكامل يشمل المحاسبة الذكية، ويأتي من خلال بطاقة (تشارج كارد) للشركات ومساعد افتراضي مبنيّ على الذكاء الاصطناعي ومزايا فورية مناسبة للشركات معتمداً على آخر التقنيات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن «سماء» تسعى إلى خفض تكاليف الشركات المتعلقة بالمعاملات المالية بشكل كبير.

وقال محمد المزروعي، نائب الرئيس لشركة الحيل أوريكس للتمويل: «إن زيادة حجم المعاملات اللاورقية في دولة الإمارات تثبت أننا نتجه سريعاً نحو نظام مالي رقمي بالكامل.

وبالتالي، من المهم بالنسبة للأعمال التجارية أن تضيف السمة الرقمية على عملياتها بشكل متواصل وبتكلفة فعّالة عن طريق استخدام الأدوات المناسبة. نهدف من خلال «سماء» إلى تزويد عملائنا بأفضل الأدوات المالية المتقدمة على المستوى التكنولوجي من أجل اتخاذ قرارات مالية تضمن تطوير أعمالهم وبقائهم في المقدمة».

ومن جهته قال أرشي إسلام، الرئيس التنفيذي لشركة الحيل أوريكس للتمويل: «إن المشهد العام لعالم الاقتصاد والمال في تغير مطّرد، حيث يُحدث كل تطور تكنولوجي تأثيراً على الطريقة التي تعمل بها الشركات وتتواصل فيما بينها. لسنا نتطلع فقط لأن نكون جزءاً من التوجهات الراهنة بل أن نخلق توجهات أخرى جديدة».

منتجات مالية

بالإضافة إلى حلول الأداء للشركات، فإن «سماء» ستطلق قريباً منتجات مالية متميزة مثل: قروض فورية، ومحفظات أعمال رقمية، وتمويل القروض الصغيرة، وحلولاً للتحويل النقدي وللادخار للعملاء غير المتعاملين مع البنوك في المنطقة.

يذكر أن شركة «الحيل أوريكس» أنشئت عام 2002، وهي شراكة بين الحيل القابضة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات وشركة أوريكس باليابان.

وتعد شركة الحيل أوريكس للتمويل شركة مرخصة ويشرف عليها البنك المركزي لدولة الإمارات. ويدير الشركة فريقٌ من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بالخبرة في تمويل الأصول والحلول الرقمية. كما أنشأت شركة الحيل أوريكس للتمويل على مدار ما يزيد على 15 عاماً شبكة قوية وغنية من العملاء والموردين المحلين والوكالات الحكومية والشركات العالمية.