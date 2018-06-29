«ستاندر آند بورز» تثبت تصنيف «مبادلة» و«إيبيك» مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة ستاندر آند بورز تصنيف شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) المندمجتين.

وثبتت الوكالة الأميركية العالمية تصنيف شركة مبادلة للتنمية على الفئة ايه ايه من حيث الإصدارات طويلة الأجل وعلى الفئة ايه-1+ من حيث الإصدارات قصيرة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت ستاندر آند بورز إن التثبيت يعكس وجهة نظرها بأن أبوظبي (المصنفة ايه ايه/‏‏ مستقر/‏‏ايه-1+) سوف توفر الدعم اللازم للشركة حال احتاجت إليه بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، حتى بعد الاندماج بين مبادلة وإيبيك.

من جانب آخر ثبتت ستاندر آند بورز بورز تصنيف شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) على الفئة ايه ايه/‏‏ايه-1+ من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا.

وأشارت إلى أن التثبيت يعكس نفس أسباب تثبيت تصنيف شركة مبادلة للتنمية. وقالت ستاندر آند بورز إن شركة إيبيك مستمرة في تبني سياسة مهمة في تطوير وتنمية قطاع الطاقة والهيدروكربونات في أبوظبي، وتحافظ على رابطها مع الحكومة. وتعتقد ستاندر آند بورز أن الكيان الجديد بعد إدماج الشركتين سوف يكون ذا أهمية استراتيجية أكبر للحكومة، ويوفر قيمة اقتصادية أعلى.