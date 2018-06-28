804.3 مليارات الودائع شبه النقدية في الدولة مايو الماضي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 804.3 مليارات درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 795.7 مليار درهم في نهاية أبريل السابق عليه، بارتفاع شهري 8.6 مليارات درهم، أو ما نسبته 1.1%.

وأظهر تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي أمس، حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر مايو 2018، أن الودائع شبه النقدية زادت بواقع 20.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 783.8 مليار درهم في نهاية 2017.

فيما استمرت في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 751.4 مليار درهم 2016 و729.9 مليار درهم 2015، و689.3 مليار درهم 2014.

القاعدة النقدية

وأشار التقرير إلى ارتفاع القاعدة النقدية إلى 350 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 4.7 مليارات درهم أو ما نسبته 1.4% مقارنة بنحو 345.3 مليار درهم في أبريل السابق عليه، بينما بلغت القاعدة النقدية نحو 377.4 مليارا في نهاية ديسمبر و338.1 مليارا في 2016 و365.2 مليارا في 2015.

وبين التقرير أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بلغت 13.6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل نحو 19.5 مليارا في أبريل السابق عليه بانخفاض على أساس شهري قدره 5.9%، فيما شكلت نحو 3.9% من القاعدة النقدية بالدولة.

التطورات النقدية

أظهر تقرير المصرف المركزي، انخفاض عرض النقد «ن1» بنسبة 3.3% من 517.4 مليار درهم في أبريل الماضي إلى 500.1 مليار في مايو 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 3.9% في الودائع النقدية (تشكل 85.8% من ن1) على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.1% في النقد المتداول خارج البنوك (يشكل 14.2% من ن1).

وأشارت البيانات إلى انخفاض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.7% من 1313.1 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 1304.4 مليارات درهم في نهاية مايو 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض عرض النقد (ن1)، على الرغم من ارتفاع بنسبة 1.1% وبمقدار 8.6 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية (تشكل 61.7% من ن2).

وأظهرت البيانات ارتفاع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 1534 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 1539.7 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة 6.5% في الودائع الحكومية، على الرغم من انخفاض عرض النقد (ن1) و(ن2) مع انخفاضهما بنحو 3.3% و0.7% على التوالي في مايو الماضي مقابل ارتفاع (ن3) بنسبة 0.4%.

124.4

زادت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك على أساس شهري بنحو 1.2 مليار درهم أو ما نسبته 1% لتبلغ 124.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 123.2 مليار في أبريل السابق عليه، وشكلت نحو 35.5% من القاعدة النقدية، بينما بلغ رصيد شهادات الإيداع لدى البنوك نحو 125.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 6.9 مليارات درهم.