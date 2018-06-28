«اقتصادية دبي» توقع اتفاقية مع «أبوظبي التجاري» و«المشرق» لتسهيل الأعمال

المصدر: دبي - البيان

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقيتي تعاون بالشراكة مع «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك المشرق» في مجال تقديم الدعم لأصحاب رخص «التاجر الإلكتروني» .

من خلال قيام كل من البنكين بتقديم خدماتهما المصرفية المميزة لأصحاب رخص التاجر الإلكتروني، والتي تساهم في تسهيل معاملاتهم المالية، وبالتالي تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وعمرو المنهالي، رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب الاتفاقية الثانية التي وقعها روهت جارج، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في المشرق، بحضور مسؤولين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق.

وقال عمر بوشهاب: «تعمل اقتصادية دبي على توقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز ديناميكية بيئة الأعمال في إمارة دبي، وستتيح هذه التسهيلات المقدمة لأصحاب رخص التاجر الإلكتروني التركيز على تحقيق النمو والازدهار في أعمالهم التجارية، حيث يضمن ترخيص التاجر الإلكتروني تسجيل ما لا يقل عن 153 نشاطاً تجارياً».

نمو التجارة

وقال عمرو المنهالي، رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي التي نسعى من خلالها للمساهمة في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية وأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».

مبادرة

وقال روهت جارج، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في المشرق: « تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الممارسات المالية لأصحاب التجارة الإلكترونية والتي تتم إدارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعكس حرصنا الدائم على تعزيز ثقافة الابتكار لمواكبة متطلبات العصر».