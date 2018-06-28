«أمانات» تستحوذ على أصول مدرسة في دبي بـ 405 ملايين درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أمانات القابضة»، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس عن استحواذها على أصول مدرسة «نورث لندن كوليجييت» (NLCS) في دبي، المؤسسة الدولية التربوية الرائدة التي يغطي نشاطها التعليمي كافة المراحل الدراسية وتوفر لطلابها شهادات البكالوريا الدولية.

وبموجب بنود الاتفاق، قامت أمانات بالاستحواذ على الأصول العائدة إلى المدرسة من مجموعة «بي.إن.سي» للاستثمار المالكة لمجموعة صبحة مقابل مبلغ وقدره 360 مليون درهم إماراتي كدفعة أولى مع الالتزام بتقديم دفعة إضافية بقيمة 45 مليون درهم فور إنجاز أعمال توسعة المدرسة.

يقع حرم مدرسة NLCS ضمن مشروع «صبحة هارتلاند» القائم في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويمتد على مساحة 38 ألف متر مربع. وتضم المدرسة مجموعة من المباني والمرافق التي تضم بين جنباتها 8 مختبرات علمية وثلاث مكتبات وبنية متطورة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مركز فريد من نوعه لممارسة مختلف أنواع الأعمال الفنية، ومجمع رياضي يضم ملاعب لكرة المضرب وكرة السلة والركبي ومسبح داخلي، إضافة إلى مركز طبي.

وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة «أمانات»: يتوافق هذا الاتفاق مع استراتيجية الشركة للتوسع والنمو في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

كما أنه يشكل أول استثمار لأمانات في البنية العقارية المتخصصة، ونحن مؤمنون بأن من شأن هذا الاستثمار أن يرفع من حجم العوائد المالية للشركة، ويعزز موقعها في المنطقة. وتأمل أمانات في تعزيز استثماراتها في قطاع التعليم في الإمارات.