اعتماد استراتيجية الابتكار في التأمين 2018 ـــ2021

المصدر: دبي - البيان

اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين بالدولة 2018 –2021

جاء ذلك على هامش فعاليات مختبر الابتكار الثالث في قطاع التأمين والتي نظمته هيئة التأمين أخيراً في فندق رافلز دبي بحضور وفد من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي وسوق أبوظبي العالمي وشركات التأمين العاملة بالقطاع في الدولة.

وفى السياق نفسه أشاد الحضور باعتماد إطلاق الاستراتيجية والتي تسهم بدورها في تعزيز وتطوير الابتكار في قطاع التأمين.

وتسعى استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين إلى تحقيق ريادة المستقبل في قطاع التأمين والعمل على تعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية لتطوير القطاع من الجانب الابتكاري به وتعزيز استثمارية العمل على تشجيع ريادة الأعمال الوطنية فيه.

وتهدف الاستراتيجية إلى وضع أسس المستقبل من خلال إعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة ورواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات ذات العلاقة، عبر اعتماد نظام تعليمي يركز على الجوانب التطبيقية بشكل أكبر وتطوير البيئة المناسبة المحفزة لريادة الأعمال في القطاعات الحيوية.

هذا وقد حققت الاستراتيجية إنجازات خلال الفترة السابقة في قطاع التأمين كالتالي:

تعيين رؤساء تنفيذين للابتكار في قطاع التأمين ما يقارب 50 مواطناً بشركات التأمين بالدولة، استحداث نظام إلكتروني للابتكار في قطاع التأمين لاستقبال الأفكار الابتكارية والتطويرية المختلفة، حيث بلغ عدد الأفكار ما يقرب من 150 فكرة منها 10 أفكار ابتكارية.

والتي تم تطبيق 8 أفكار منها فعلياً، إقامة «مختبرات الابتكار في قطاع التأمين» من أجل استشراف وتطوير القطاع والذي تضمن عدداً من المواضيع ذات الصلة بتطوير قطاع التأمين مثل تقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات التي تواجه المتعاملين،عقد «مؤتمر سنوي للابتكار في قطاع التأمين» .

ومشاركة الجهات المختلفة بالمؤتمر لتعزيز وتطوير منظومة الابتكار في قطاع التأمين، تنظيم معرض للمنتجات المبتكرة بمشاركة 25 شركة تأمين وجهات حكومية واتحادية، كما تم إطلاق مسابقة المنتج التأميني على مستوى شركات قطاع التامين بالدولة والتي تم الاستفادة بتطبيق ثلاثة منتجات تأمينية مبتكرة جديدة بسوق التأمين.

وقد شهد مختبر الابتكار استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت بناء قدرات الموظفين في مجال الابتكار وتبني أحدث أدوات وسائل الابتكار في شركات التأمين ورعاية المواهب المبتكرة.

وفى السياق نفسه فقد جاءت «هيئة التأمين» ضمن أفضل خمس جهات حكومية اتحادية في ترسيخ ثقافة الابتكار والذي تجاوز مؤشر المتوسط الحكومي حسب التقرير الأخير الصادر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل.

هذا وقد تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة لمنح دبلوم الابتكار المهني بالتعاون مع كليات التقنية العليا للرؤساء التنفيذيين للابتكار في قطاع التأمين، حيث تم تخريج 14 خريجاً من المنتسبين للدورة خلال الدفعة الأولى للبرنامج والتي كانت على مدار 5 أشهر.