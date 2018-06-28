تجديد شراكة «إيليفيجن» لحلول الإعلان الرقمي مع مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز دبي المالي العالمي، عقداً لمدة 10 سنوات مع ’إيليفيجن‘(Elevision)- إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإعلان الرقمي - لتزويده بحلول إعلامية رقمية شاملة في المساحات العامة، بما يغطي المركز بأكمله مع ’أفينيو البوابة‘.

ووفقاً لشركة الأبحاث ’إنترناشونال داتا كوربوريشن‘، سيسهم الإنفاق على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تمكين مبادرات المدينة الذكية من تحقيق نمو بوتيرة متسارعة تتعدى ما هو متوقع خلال الفترة من 2016-2021، لتبلغ قيمتها 2,30 مليار دولار في عام 2021.

ومن شأن الاتفاقية الجديدة مع مركز دبي المالي العالمي أن ترتقي بمكانة ’إيليفيجن‘كأحد أبرز شركات الإعلان في المساحات العامة، حيث ستقوم الشركة بتركيب أكثر من 80 شاشة رقمية كبيرة في مختلف أنحاء المركز، ليصل إجمالي عدد الشاشات إلى 140 شاشة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن مركز دبي المالي العالمي في خُطى حثيثة لتطوير بنيته التحتية فيما يواكب استراتيجية نموه لعام 2024، وبالتالي فإن تجديد الشراكة مع إيليفيجن وتوسيع نطاقها سيرتقي بمستوى الإعلان الرقمي والتفاعلي في المركز. نحن نؤمن بأن التحول الرقمي هو المستقبل».

وستعمل ’إيليفيجن‘على ترسيخ سمعة مركز دبي المالي العالمي كحاضنة لعدد من أبرز صالات العرض الفنية في المنطقة، بما يتضمن تركيب عناصر رقمية وشاشات حديثة «شاشات السعادة» تتمحور حول الفنون ونمط الحياة.

وقال نايل سلام، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ’إيليفيجن ميديا‘: «نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من النمو مع مركز دبي المالي العالمي المصنف بين أهم عشرة مراكز مالية حول العالم، وتأتي الشراكة كدليل يؤكد دعم المركز لرؤيتنا ونمونا، وتعكس التزامنا بتقديم حلول متكاملة للإعلان الرقمي في المساحات العامة بما يعزز صورة أنماط الحياة لوجهات حديثة مثل ’أفينيو البوابة‘.

كما ويحسن التواصل بين رجال الأعمال والسكان والزوار في المركز، وكل ذلك في سياق رؤية دبي لبناء مدينة ذكية. والشراكة تحفزنا على فتح آفاق جديدة من الأنظمة الإعلامية المبتكرة للحاضر والمستقبل على حدٍ سواء».