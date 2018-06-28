أزمة «أبراج» تواصل الضغط على سوق الأسهم

المصدر: أبوظبي –رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مع استمرار تضرر معنويات المستثمرين بسبب المخاوف من انكشاف الشركات المدرجة على شركة «أبراج كابيتال» التي تعاني أزمة مالية في الوقت الراهن.

ونزل سهم «دانة غاز» بنسبة 0.95% بعد إعلان الشركة استثمارها 6 ملايين دولار في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 4.5% بعدما أعلنت الشركة عدم انكشافها على «أبراج».

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.74% أو ما يعادل 21.12 نقطة ليغلق عند 2814.89 نقطة مع هبوط بفعل أسهم شركات العقار والبنوك، فيما فقد مؤشر سوق العاصمة نحو 21.11 نقطة أو ما نسبته 0.46% إلى 4544.67 نقطة بضغط هبوط أسهم قيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 447.9 مليون درهم، منها 253.5 مليونا في دبي، و194.4 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 337.7 مليون سهم، منها 205.76 ملايين في دبي، و132.4 مليونا في أبوظبي، من خلال 4093 صفقة.

دبي

وجاء تراجع سوق دبي تحت وطأة هبوط قطاع العقار بنسبة 1.15% بعد تراجع ثالث لسهم «دريك آند سكل» بالحد الأدنى البالغ 10%، إلى جانب انخفاض «إعمار العقارية» 1.8% و«أرابتك» 1.57% و«داماك» 1.37% و«إعمار للتطوير» 0.78%.

كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.64% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 0.41% و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.2% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 0.53% و«سوق دبي المالي» 0.83%.

وتصدر «دريك آند سكل» التداولات في سوق دبي بقيمة 60 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 46.5 مليون درهم، يتبعهما «دبي الإسلامي» بسيولة 36.36 مليون درهم.

أبوظبي

وضغط قطاع البنوك على سوق أبوظبي مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.64% بفعل هبوط سهم «أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي التجاري» 0.97%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.25% مع انخفاض «إشراق العقارية» 9.68% مقابل صعود «الدار العقارية» 1%. ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.62% مع نزول سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

الأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ 141.3 مليون درهم، منها 38.4 مليونا للخليجيين، و102.87 مليون للأجانب. في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 141.3 مليون درهم منها 126.94 مليونا للمواطنين، و14.3 مليونا للعرب.

إفصاحات

* أعلنت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المدرجة ببورصتي ناسداك دبي ومصر عن بدء الإنتاج في مصنع Natgasoline بولاية تكساس الأميركية ليكون أكبر مصنع لإنتاج الميثانول بالولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن متري سنوياً.

* قامت «ارك بروبرتيز» التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بتحويل 72 مليون سهم من حصتها في بنك عجمان إلى بنك الإمارات للاستثمار كضمان مقابل الحصول على تسهيلات مالية.

* ناقش مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الأعمال الاعتيادية للشركة.

* تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماعاً في 4 يوليو المقبل للاطلاع على النتائج المالية عن الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، والنظر في تطور مشروع فندق مارينا انتركونتيننتال.