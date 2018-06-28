«نتورك إنترناشيونال» تطور خططها للتوسع محلياً وإقليمياً

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «نتورك إنترناشيونال»، المزود لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن خططها الطموحة للنمو خلال الملتقى الحادي عشر للشركاء الذي انعقد أخيراً في العاصمة التشيكية براغ.

وأطلعت «نتورك إنترناشيونال» شركاءها على الفرص الواعدة ضمن قطاع المدفوعات الإقليمي، مؤكدة تركيزها الكبير على تطوير خططها الطموحة للتوسع محليا وإقليميا.وقال سامر سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» ـ الشرق الأوسط: «يشهد قطاع المدفوعات العالمي تطورات متسارعة.

وتقدّر قيمته بخمسة مليارات دولار، لذلك نتوقع تحقيق نمو استثنائي في محفظة أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد بات ترسيخ ثقافة المدفوعات غير النقدية في المجتمع أمراً أكثر سهولة بفضل المزايا الكبيرة التي تزخر بها المنطقة».