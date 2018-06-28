الإمارات الدولة المفضلة للاستثمار العقاري في المنطقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أظهر تقرير حديث أن الإمارات الدولة المفضلة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار العقاري. وأضاف التقرير بعنوان «رأس المال النشط» أن الإمارات كانت أيضاً من بين أكبر المستثمرين في مشاريع عقارية خارجية في العام الماضي، حيث استحوذت على 15% من المشاريع تحت الإنشاء في مدينة لندن في العام الماضي، مقابل 13% في العام السابق له، بينما استحوذت هونغ كونغ أيضاً على نفس النسبة.

وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، أن عدد أصحاب الثروات التي تزيد على 50 مليون دولار في الإمارات يصل إلى 660 شخصاً حتى آخر العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يرتفع هذا العدد بنسبة 38% حتى العام 2022. وارتفع عدد هؤلاء الأثرياء في الإمارات في الفترة من 2012 إلى 2017 بنسبة 13%.

ويبلغ عدد أصحاب الثروات أكثر من 50 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها إلى4740 شخصاً.