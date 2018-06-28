«موديز» تصدر معدل مخاطر مؤقتاً لبنوك إماراتية وخليجية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أصدرت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين، معدلات مخاطر مؤقتة لـ 46 مصرفاً في خمس دول خليجية، منها الإمارات، عقب التحديثات التي أجرتها على وسائل تصنيف البنوك الشهر الحالي.

وشملت البنوك الإماراتية الحاصلة على معدل المخاطر المؤقت، بنك أبوظبي التجاري، ووضعته الوكالة العالمية على الفئة إيه إيه 3، من حيث مخاطر ودائع العملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل، وعلى الفئة بي 1، من حيث الودائع قصيرة الأجل.

وشمل التصنيف لودائع العملات المحلية والأجنبية طويلة وقصيرة الأجل، على الترتيب: بنك أبوظبي الإسلامي إيه 1، وبي 1، وبالنسبة لبنك الهلال إيه 1، وبي 1، ولبنك دبي التجاري إيه 3، وبي 2، ولبنك دبي الإسلامي إيه 2، وبي 1، ولبنك الإمارات دبي الوطني إيه 2 وبي 1، ولبنك أبوظبي الأول إيه إيه 2 وبي 1، ولبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط إيه 2 وبي 1،.

ولبنك الاستثمار بي إيه إيه 3 وبي 3، ولبنك المشرق إيه 3 وبي 2، ولبنك الفجيرة الوطني إيه 3 وبي 2، ولبنك الشارقة الإسلامي إيه 2 وبي 1، ولبنك رأس الخيمة الوطني إيه 3 وبي 2، ولبنك الاتحاد الوطني إيه إيه 3، وللبنك العربي المتحد بي إيه إيه 1 وبي 2.