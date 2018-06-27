عمليات البيع تواصل الضغط على سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت عمليات البيع الضغط على أداء سوق دبي في ختام تعاملات أمس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن انكشافات الشركات المدرجة على «أبراج كابيتال»، فيما نجح سوق أبوظبي في الارتداد صاعداً بدعم من الأسهم القيادية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.11% أو ما يعادل 31.84 نقطة ليغلق عند 2836.01 نقطة مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«دريك آند سكل»، فيما ربح سوق العاصمة 28.48 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليستقر عند 4565.78 نقطة مع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 461.7 مليون درهم، منها 309.7 ملايين درهم في دبي، و152 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 368.7 مليون سهم، منها 290.57 مليون سهم في دبي، و78.2 مليون سهم في أبوظبي من خلال 4516 صفقة.

ارتداد

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن سوق أبوظبي نجح أمس في الارتداد صعوداً بعد موجة من عمليات جني الأرباح في الفترة الأخيرة اثر خسارته لزخمه التصاعدي الذي شهده منذ الثلث الأخير من شهر مايو الماضي.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي» من المتوقع أن نشهد بعض التذبذبات في سوق أبوظبي مع ضعف في السيولة في الفترة القادمة مع دخول موسم العطلات الصيفية وغياب المحفزات على الرغم من تعافي أسعار النفط واستقرارها عند مستويات جيدة.

دبي

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.57% مع نزول سهم «دريك آند سكل» بنسبة 10% رغم إعلان الشركة عدم وجود أي مؤثرات وأخبار تدفع السهم للهبوط، إلى جانب تراجع «إعمار العقارية» 1.19% و«أرابتك» 5.45% و«الإتحاد العقارية» 4.31% وإعمار مولز 0.47% و«داماك» 2.23%.

أبوظبي

جاءت مكاسب سوق أبوظبي بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.17% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.67%، إلى جانب ارتفاع قطاع الإتصالات بنسبة 0.62%.

أجانب

اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين أمس نحو البيع بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 30 مليون درهم، منها 9.5 ملايين للخليجيين، و17 مليوناً للمواطنين، و3.6 ملايين للعرب، وتباين أداء المحافظ الإستثمارية لتتجه نحو الشراء في أبوظبي.

إفصاحات

* أكدت شركة دريك آند سكل انترناشيونال أنه لا وجود لمعلومات مادية لديها تؤثر على حركة التداول الأخيرة على أسهمها بسوق دبي المالي، وأن العمليات التشغيلية والأعمال في المشاريع لا تزال متقدمة ومستمرة.

كما أكدت قدرتها للفوز بمشاريع جديدة في قطاعي المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية ضمن الأسواق الإقليمية الرئيسية.

* انتخبت الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية أعضاء جدداً لمجلس إدارتها، وقررت عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق، ودعت مجلس الإدارة للانعقاد الخميس المقبل لمزاولة مهامه.

* يناقش مجلس إدارة مجموعة جي إف أتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت الاثنين 13 أغسطس المقبل، البيانات المالية للربع الثاني من عام 2018.

* أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة عن إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة ليكون عبد المحسن شهريان رئيساً، وأحمد داوود الصباح نائباً له، وباقي الأعضاء هم: سارة علي الشمالي، جمال مجيد الدوسري، سامح صلح مشرقي.

* وافقت الجمعية العمومية لمصرف السلام البحرين المدرج ببورصتي دبي والبحرين على تعديل النظام الأساسي وتخويل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتوقيع على تلك التعديلات.

* أعلنت شركة «إشراق العقارية» أن استثمارها الاستراتيجي في شركة «ريم للاستثمار» لن يستكمل نتيجة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول أمور تجارية جوهرية متممة للصفقة.

* يعقد البنك التجاري الدولي اجتماعاً في 3 يوليو المقبل للاطلاع على النتائج التقديرية للربع الثاني من العام الجاري.