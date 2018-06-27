«هيئة الأوراق» تطالب الشركات بالإفصاح عن انكشافها على «أبراج»

المصدر: أبوظبي –رامي سميح

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الشركات المدرجة، الإفصاح عن انكشافها على شركة أبراج للاستثمار المباشر، وذلك بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب تصفية مؤقتة قبل أسبوعين.

وقالت الهيئة إنها أرسلت خطاباً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مبينة أن أمام الشركات حتى غد الخميس لتقديم ردودها، مؤكدة أن بعض الشركات في الإمارات، لها انكشاف على شركة أبراج.

وكانت تصفية شركة «أبراج كابيتال» ومدى انكشاف الشركات المُدرجة عليها، قد أثارت أزمة مخاوف البعض، منذ أن تقدمت «أبراج كابيتال»، أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، بالتماس في جزر كايمان الأسبوع قبل الماضي تطلب فيه من القضاء تعيين مُصفين مؤقتين للشركة التي تواجه مشاكل.

متابعات مستمرة

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان الاقتصادي»، إن الجهات الرقابية في أسواق المال بالدولة تراقب عن كثب التطورات فيما يتعلق بأزمة «أبراج كابيتال»، وهناك متابعات مستمرة مع الشركات المدرجة للإفصاح عن حجم انكشافها على الشركة.

وأكد محللون وخبراء، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، على أهمية إسراع الشركات المدرجة بالإفصاح عن حجم انكشافها على «أبراج» للتقليل من وتيرة المخاوف التي تنتاب المستثمرين.

وأعلنت «العربية للطيران» الأسبوع الماضي أن حجم انكشافها على «أبراج» يبلغ 336 مليون دولار، مضيفة في بيان لسوق دبي المالي الأسبوع الماضي، أنها عينت ممثلاً قانونياً لحماية استثماراتها، وإنه لا يوجد تأثير كبير على أنشطتها اليومية أو المستقبلية أو على وضع السيولة لديها.

ولم تعلن أي شركات أخرى بخلاف «العربية للطيران» حتى الآن عن انكشافها على «أبراج كابيتال» رغم قرب نهاية المهلة المحددة من قبل الهيئة والمقررة غداً الخميس.

أوضاع صعبة

وقال طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن هناك مخاوف في الأسواق المحلية من وجود انكشافات كبيرة للشركات المدرجة على شركة «أبراج كابيتال» التي تعاني أوضاعاً مالية صعبة منذ عدة أشهر.

وتوقع قاقيش وجود انكشافات لبعض الشركات المدرجة لكن بشكل محدود مطالباً الشركات بسرعة الإفصاح عن حجم انكشافها استجابة لطلب هيئة الأوراق المالية والسلع وقبل نهاية المهلة المحددة والمقررة يوم غد الخميس.

ولفت قاقيش إلى أن أزمة أبراج أدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بعد أن كانت عادت لتوها بشكل تدريجيا، وهو ما ألقى بظلاله على التداولات، وأدى إلى شح سيولة وعزوف المستثمرين.

انكشاف للشركات

وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن تراجع سوق دبي بنحو حاد في الجلستين الماضيتين يرجع بشكل كبير إلى مخاوف المستثمرين من وجود انكشافات للشركات المدرجة على شركة «أبراج كابيتال».

وأضاف الطه أن هناك حالة من الترقب في الأسواق انتظاراً لإفصاح الشركات عن حجم انكشافها على «أبراج كابيتال»، مطالباً الشركات بضرورة سرعة الإفصاح عن حجم انكشافها على «أبراج» خلال الجلستين القادمتين، خصوصاً وأن المهلة التي حددتها الهيئة ستنتهي مع جلسة غد، إلى جانب إفصاح الشركات التي هبطت أسهمها بأكثر 10% عن الأسباب وراء هذا الهبوط العنيف.

ولفت الطه إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى تراجع الأسواق المحلية، خصوصاً في الأوضاع القوية للاقتصاد الوطني كونه من أقوى اقتصادات المنطقة، فضلاً عن استقرار أسعار النفط بعد قرارات أوبك الأخيرة بزيادة الإنتاج.

ضغوط بيعية

من جانبه، قال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن سوق دبي استمر في الهبوط خلال الجلستين الماضيتين بسبب الأزمة المتعلقة بشركة «أبراج كابيتال» وهو ما وضع ضغوطاً على أداء الأسهم، خصوصا في ظل مخاوف المستثمرين من وجود انكشافات كبيرة للشركات المدرجة على «أبراج».

وأضاف دياب أن سوق دبي قد يشهد بعض التعافي المؤقت في الجلسات القادمة لهدف اقتناص الفرص وليس تغييرا جذريا في الاتجاه، وذلك لحين انتهاء أزمة «أبراج» وإعلان الشركات بشكل كامل عن حجم انكشافها على الشركة.

إجراءات حاسمة

يرى طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، أن الجهات الرقابية في الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات حاسمة في ما يتعلق بأزمة «أبراج»، وسيكون هناك محاسبة للمسؤولين في الشركة بسبب سوء الإدارة، وهو ما سيسهم في عودة الثقة للمستثمرين بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن أساسيات أسواقنا المحلية قوية وهناك محفزات عدة أهمها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ستدعمها على الانتعاش سريعاً.