تعاون بين «أبوظبي العالمي» و«نقد هونغ كونغ» لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، وهيئة النقد في هونغ كونغ، أمس اتفاقية تعاون مشتركة لتعزيز مجالات الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتفعيل فرص أعمال التكنولوجيا المالية العابرة للحدود بين هونغ كونغ ودولة الإمارات.

وتتيح الاتفاقية لهيئة النقد في هونغ كونغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق احالة الأعمال والأنشطة المبتكرة لأسواق الطرفين، وتشارك المعلومات ذات الصلة، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الثنائي حول اجراءات التفويض عند الحاجة، وبحث المشاريع وإطلاق المبادرات ذات النفع المشترك.

وتم توقيع الاتفاقية في هونغ كونغ من جانب نيلسون تشاو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد في هونغ كونغ، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

.وقال نيلسون تشاو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية في هيئة النقد في هونغ كونغ: «يسهم تعاوننا الجديد مع سوق أبوظبي العالمي في تعزيز دعم الابتكار المالي لدى الطرفين. ويتماشى التزام السوق بدعم الابتكار مع الطموح الكبير لهونغ كونغ، كما يساهم هذا التعاون المشترك الجديد في تعزيز جهود الجانبين فيما يتصل بمهام ومبادرات التكنولوجيا المالية».

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع هيئة النقد في هونغ كونغ حول تطوير التكنولوجيا المالية عبر هذه الاتفاقية الجديدة. ولطالما كانت هونغ كونغ شريكاً استراتيجياً واقتصادياً لأبوظبي ودولة الإمارات على المدى الطويل.