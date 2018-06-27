«جلف كابيتال» تتخارج من «جلف مارين سيرفيسيز»

المصدر: أبوظبي –البيان

أعلنت «جلف كابيتال»، وهي إحدى أكبر وأنشط الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط، أخيراً عن استكمال تخارجها الكامل من شركة «جلف مارين سيرفيسيز» («GMS»)، وذلك من خلال أربع عمليات بيع متتالية لكتل من الأسهم تمّت خلال الشهر الماضي في بورصة لندن.

ومن خلال سلسلة من عمليات إعادة الرسملة الممّولة والتي سبقت عملية الاكتتاب العام وكذلك الاكتتاب العام الناجح في بورصة لندن وعمليات بيع عدة لكتل من الأسهم تلت عملية الاكتتاب، استكملت «جلف كابيتال» التخارج من استثمارها في «GMS» محقّقة مكاسب كلية على استثمارها الأصلي بلغت أكثر من 5.3 أضعاف ذلك الاستثمار.

وصافي عائد داخلي بلغ 31% لصندوق «جي سي إكويتي بارتنرز II» GC Equity Partners II»، ثاني صناديق الملكية الخاصة الذي تديره الشركة، والذي كان يدير استثمار «جلف مارين سيرفيسيز».

يُذكر أن GMS هي المشغّل الرائد لمركبات الدعم المدفوعة والمرفوعة ذاتياً (SESV) في منطقة الشرق الأوسط وفي بحر الشمال الجنوبي في أوروبا، والتي تعمل في قطاع النفط والغاز البحري وقطاع تركيب التُربينات الهوائية.

عوائد مغرية

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للملكية الخاصة في «جلف كابيتال»: «إن عمليات البيع الأربع الأخيرة لكتل من السهم المدرج في بورصة لندن أكملت تخارجنا النهائي من «جلف مارين سيرفيسيز». إننا سعداء جداً بأداء ونمو «GMS» خلال فترة تملّكنا للشركة وسعداء بالعوائد المغرية التي حقّقتها لمستثمرينا في صندوق «جي سي إكويتي بارتنرز II».

فمنذ تاريخ دخولنا في عام 2008 وحتى نهاية عام 2017، عزّزت GMS عوائدها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بأكثر من 500%، حيث نمت من شركة محلية إماراتية لتصبح شركة رائدة عالمياً في قطاعها.

صفقة تاريخية

وصرح ريتشارد دالاس، المدير العام الأول للملكية الخاصة في «جلف كابيتال»: «تشكّل هذه الصفقة علامة بارزة وتاريخية ليس بالنسبة لـ «جلف كابيتال» فقط، بل أيضاً بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وهي تؤكّد أن منطقتنا قادرة على تنمية شركات عالمية المستوى وقادرة على التنافس على الصعيد العالمي. كما تؤكّد أن شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تستطيع أن تُجري عمليات تخارج ناجحة عبر إعادة رسملة مموّلة واكتتابات عامة وعمليات بيع ثانوية لكتل من الأسهم. وتُقيّم «جلف كابيتال» في الوقت الراهن عدداً من الاستثمارات الأخرى المماثلة في المنطقة».

6 صفقات

قال الدكتور كريم الصلح: أثبت عام 2018 أنّه عام مجزٍ بالنسبة لجلف كابيتال، حيث نعمل على تنفيذ أكثر من 6 صفقات تخارج في قسمي الملكية الخاصة والتمويل الخاص في الشركة. نحن نتوقع تحقيق قيمة المكاسب نفسها من عمليات التخارج هذه كتلك التي نضخها في الاستثمارات الجديدة خلال عام 2018، الأمر الذي يعكس النضوج المتزايد لمنصتنا وللشركات في محافظنا الاستثمارية.

وإننا نتمتّع بموقف ممتاز كوننا ندير أكبر صندوق للملكية الخاصة، حيث ما زالت أموال كبيرة متبقية للاستثمار. ونحن متحمسون بشكل خاص لفرص الاستثمار المحتملة التي ندرسها حالياً، إذ نتطلّع لإغلاق عدد من صفقات التملّك الجديدة في السنة المقبلة.