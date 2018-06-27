326.61 ملياراً أصول «المركزي» الأجنبية بنهاية مايو الماضي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 326.61 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بارتفاع على أساس شهري 0.07% مقابل 326.39 ملياراً في أبريل الماضي، وبزيادة على أساس سنوي 1.3% مقابل 322.41 ملياراً في مايو 2017.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 257.23 مليار درهم في مايو الماضي مرتفعة من 255.52 مليار في أبريل السابق عليه بزيادة 0.7%، ومقابل 215.66 مليار في مايو 2017، بزيادة 19.27%.

ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 55.19 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 55.18 ملياراً في أبريل السابق عليه، بينما انخفضت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 14.19 مليار درهم في مايو الماضي من 15.69 ملياراً في أبريل السابق عليه.

المجاميع النقدية

وفى إحصاءات المجاميع النقدية للجهاز المصرفي، ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل (ن3) بمقدار 5.7 مليار درهم في مايو الماضي ما زاد من اجمالي رصيده التراكمي إلى تريليون و539.7 مليار درهم مقارنة مع تريليون و534 مليار درهم في أبريل السابق عليه.

ووصلت قيمة الودائع الحكومية إلى 235.3 مليار درهم في مايو الماضي بزيادة 6.5%، أو ما يعادل 14.4 مقارنة بنحو 220.9 مليار درهم في أبريل السابق عليه، وبلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 429.3 مليار درهم والودائع شبه النقدية 804.3 مليارات درهم.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفع النقد المصدر من 84.3 مليار درهم في أبريل إلى 86.8 ملياراً في مايو الماضي، في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) من 70.7 مليار درهم إلى 70.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

شهادات الإيداع

وارتفعت قيمة القاعدة النقدية من 345.3 مليار درهم في أبريل إلى 350 مليار درهم في مايو الماضي منها 125.2 مليار درهم لرصيد شهادات الإيداع ونحو 124.4 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الالزامي للبنوك و86.8 مليار درهم للنقد المصدر.

ميزانية المصرف

سجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 382.48 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقابل 382.53 مليار درهم بنهاية شهر أبريل السابق عليه، ومقابل 382.09 مليار درهم في نهاية مايو 2017، بانخفاض طفيف قدره 0.05% على أساس شهري وزيادة 0.4% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيان ميزانية المصرف المركزي لشهر مايو 2018، توزّعت أصول المصرف بواقع 180.75 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، مقابل 178.92 مليار في أبريل السابق عليه.

وتوزعت الأصول أيضاً بواقع 90.02 مليار درهم للودائع في نهاية مايو الماضي، مقابل 90.24 مليار في أبريل السابق عليه.