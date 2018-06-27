12 يوليو آخر موعد لعروض توسعات ميناء خالد في الشارقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت سلطة الشارقة للموانئ والجمارك أن 12 يوليو هو آخر موعد لتقديم عروض الشركات المعنية بتنفيذ مشروع توسعات ميناء خالد، أحد الموانئ الثلاثة في الإمارة، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وكان الموعد السابق 26 الشهر الجاري.

المشروع جزء من برنامج توسعات أكبر للميناء. وكانت شركة بيسكس البلجيكية قد فازت في ديسمبر عام 2016 بعقد بقيمة 150 مليون دولار لإنشاء رصيف في ميناء خالد، ويشمل العقد حفر حوض الميناء، وبناء مرفق لتحميل البضائع، وحائط صد أمواج، ومحيط صخري حول المنطقة المستصلحة والمرافق ذات العلاقة، وفق ما قالته ميد.