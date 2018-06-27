«ستاندرد تشارترد»: 2.6 % نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% العام الجاري. وبرر خان هذا التوقع بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، وخاصة دبي، وهو ما دعم نمو الاقتصادي في دبي العام الماضي.

وقال خان أمس لبرنامج بلومبيرغ داي بريك: ميدل إيست»، أن ثمة أسباباً أخرى تعزز هذا التوقع، ومنها الإصلاحات المالية التي أعلنت عنها كل من دبي وأبوظبي أخيراً، والتي من شأنها جعل السياسات المالية أكثر مرونة. كما أشار خان أيضاً إلى سبب ثالث، وهو زيادة العائدات النفطية للإمارات بعد استقرار أسعار النفط كنتيجة لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الأخيرة.

وتوقع خان أن تبلغ أسعار النفط في العام الحالي 71 دولاراً للبرميل، و75 دولاراً في 2019، و78 دولاراً في عام 2020. ويرى خان أن هذه الأسعار ستمنح الإمارات والسعودية أيضاً مجالاً لمواجهة الآثار المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلّق خان على نتائج الاستفتاء الذي أجرته «بلومبيرغ» أول من أمس، والذي توقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً 2.5%، ثم 3.1%، ثم 4% في 2018، 2019 و2020، على التوالي، فقال إن هذه التوقعات تؤكد أن الصورة الكلية في اقتصاد الإمارات تشهد تحسناً مطرداً.